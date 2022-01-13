سوزان نجم الدين تتعافى من كورونا.. وتكشف عن تفاصيل أعمالها الجديدة

أعلنت الفنانة السورية سوزان نجم الدين شفاءها من فيروس كورونا بعد 20 يوما من إصابتها بالفيروس، وقالت «سوزان» في بيان: «الحمد لله تجاوزت الإصابة بكورونا، كانت شديدة عليا واستغرقت 20 يوما، فالعدوى لم تكن سهلة على الإطلاق بل صعبة جداً وعدت على خير».

سوزان نجم الدين تسافر لبيروت

وأشارت سوزان نجم الدين إلى أنها تستعد للسفر غداً الجمعة، إلى العاصمة اللبنانية بيروت لاستئناف تصوير مسلسلها السوري اللبناني الجديد «بيوت من ورق»، موضحة أنها تجسد فيه شخصية «جيجي» التي تعمل ستايليست لها براند باسمها، وهي سيدة قوية ومتماسكة، وتتعرض للخيانات والغدر والسرقات والعنف والخطف خلال الأحداث.

سوزان نجم الدين عانت من كورونا 20 يوما

وأكدت أن شخصية «جيجي» التي تقدمها في المسلسل بها العديد من التقلبات، ففي النصف الأول من الأحداث تكره الرجال، ولكن في النصف الثانى تقع في قصة حب عظيمة ولكن مستحيلة، لافتة إلى أن العمل يشارك في بطولته يوسف الخال وطونى عيسى وداليدا خليل يوسف حداد وفادى حداد وإخراج أسامة الحمد وإنتاج زياد الشوريي، ومجموعة كبيرة من سوريا ولبنان.

سوزان تنتظر وثيقة شرف

وتنتظر سوزان نجم الدين، عرض مسلسل «وثيقة شرف – فيكتوريا» الذي يضم العديد من نجوم سوريا، والمكون من 10 حلقات على منصة «وياك» يوم الأحد المقبل الموافق 16 يناير، ويحمل العمل اسم الشخصية التي تجسدها في أحداثه وهي «فيكتوريا»، رغم مشاركتها فيه كضيفة، بجانب النجوم سلوم حداد، أمل عرفة، مهيار خضور، صباح الجزايرى، سلمى المصري، نظلي الرواث، أيمن رضا، فادي صبيح، محمد الأحمد، وإخراج باسم السلكا.

وأشارت سوزان نجم الدين، إلى أن المسلسل يحمل اسم «فيكتوريا» بسبب القضية المهمة التي يناقشتها وهي تجارة الرقيق الأبيض، موضحة أن الأحداث تدور حول بنت تتعرض للسرقة والاغتصاب، وهي صغيرة، وتمر بالعديد من التقلبات والأحداث المفاجئة، لافتة إلى أن الدور غريب وجديد وأنها متفائلة به جداً، مضيفة أنها تقرأ العديد من السيناريوهات المصرية والعربية الآن لتحسم أمرها في مشاركتها الرمضانية لهذا العام.