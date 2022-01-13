بلقيس تحيي حفل منصة «لايف ناو» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تحيي الفنانة الإماراتية بلقيس حفل منصة «لايف ناو»، لمدة 60 دقيقة، بمناسبة افتتاح أعمال منصة البث المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 18 يناير 2022.

بلقيس تشدو لمدة 60 دقيقة في حفل «لايف ناو»

تبلغ بلقيس من العمر 32 عاماً، وتعدّ واحدةً من ألمع النجمات في الشرق الأوسط، واستطاعت خلال مسيرتها المهنية التي تمتد لعقد من الزمن جذب أكثر من 30 مليون متابع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحصدت العديد من أغنياتها نجاحا كبيرا بما فيها أحدث إصداراتها «دبلوماسي» و«جبار».

أول فنانة تفوز بجائزة هوليوود للموسيقى في الوطن العربي

يشار إلى أنَّ بلقيس هي أول فنانة تفوز بجائزة هوليوود للموسيقى، فضلاً عن تعاونها المميز مع أيقونة الأوبرا أندري بوتشيلي وإصدارها العديد من الألبومات التي حظيت شعبية كبيرة.

كما تعاونت مؤخراً مع النجمة الأمريكية أليشيا كيز لتقديم حفل فني في إكسبو 2020 دبي.

وقال ألفونسو دستيفانو، مدير عام لايف ناو منطقة الشرق الأوسط وشمال لإفريقيا في بيان: «يسعدنا تقديم حفل حي ومباشر للفنانة الإماراتية بلقيس. هدفنا توفير محتوى فريد من نوعه لعشاق الموسيقى. ونتطلّع لتقديم حفل مميز لهذه الفنانة التي تجاوزت من خلال إصداراتها الموسيقية متعددة اللغات حدود المنطقة ووصلت إلى العالمية».

وطرحت بلقيس مؤخرًا أغنيتها المغربية الجديدة «صابرة»، إذ صورتها بطريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج عبدالرفيع عبديوي، في قرية بجبال الأطلس بالمغرب.

وتعاونت بلقيس في أغنية «صابرة» مع الشاعر الغنائي يونس آدم، والملحن مروان أصيل، والموزع الموسيقي أمين رحمون.