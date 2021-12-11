الإماراتية بلقيس تشارك إليشا كيز الغناء على مسرح «إكسبو دبي» «صور»

ظهرت الفنانة بلقيس مع المغنية العالمية إليشا كيز، على مسرح «إكسبو دبي»، مساء أمس، حيث قدما معًا خلال الحفل، أغنية «انتهى» ثم اختتم الثنائي الغناء بأغنية «common»، واستمر ذلك لمدة ساعة ونصف، وسط تفاعل آلاف الحضور بالحفل الغنائي الذي تمت إذاعته على الهواء عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

تفاصيل زيارة إليشا كيز إلى الإمارات وتعاونها مع بلقيس

ووقع اختيار إليشا كيز على بلقيس، نظرًا لجماهيريتها العربية لتقديم ديو غنائي يتم غنائه في الحفل، وحضرت «كيز» إلى الإمارات قبل الحفل بعدة أيام، للقاء بلقيس من أجل خلق تعاون موسيقي بينهم والاستقرار على شكل الأغنيات التى ستقدم خلال الحفل، وتم الاستقرار على أغنية «common» لـ«كيز» وأغنية «انتهي» لبلقيس، وذلك وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن الشركة المنظمة للحفل.

حالة من النشاط الفني في حياة بلقيس

وتعيش الفنانة بلقيس حالة من النشاط الفني، حيث تشارك يوم 17 ديسمبر الجاري في مهرجان «ميدل بيست» بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى إحياء احتفالات رأس السنة، يوم 31 من شهر ديسمبر الجاري في أبوظبي، ويشاركها في الحفل، الفنان حسين الجسمي واللبنانية إليسا.

كما تستعد «بلقيس» خلال الفترة المقبلة، لطرح أحدث أغنياتها باللهجة المصرية، ومن المقرر أن تبدأ تصويرها في مصر.

وكان آخر أعمالها أغنية «دبلوماسي»، التي قدمتها باللهجة المصرية، وتم تصويرها في مصر مع المخرج علي أبو طالب، وكانت بداية تعاونها مع الملحن عزيز الشافعي الذي قدم ألحان وكلمات الأغنية ومن توزيع جلال حمداوي.

كما حصلت الأسبوع الماضي على جائزة استفتاء الجمهور في الخليج كأفضل مطربة خليجية، فضلًا عن جائزة هوليود العالمية للموسيقي عن أغنيتها «انتهي».