بلقيس تتعرض لقضية الأمية في كليبها الجديد «صابرة» بعد تصدرها «التريند».. فيديو

طرحت المطربة بلقيس أغنية جديدة باللهجة المغربية تحت عنوان «صابرة» عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، اليوم، حيث صورتها بطريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج عبدالرفيع عبديوي في قرية بجبال الأطلس بالمغرب.

وتتعرض بلقيس في كليبها الجديد لأزمة الأمية عبر تجسيدها لشخصية فتاة من إحدى قرى جبال الأطلس بالمغرب، حيث تصدرت الأغنية تريند موقع «يوتيوب» بتخطيها لحاجز الـ 100 ألف مشاهدة.

فريق عمل أغنية «صابرة» للمطربة بلقيس

وتعاونت بلقيس في أغنية «صابرة» مع الشاعر الغنائي يونس أدم، والملحن مروان أصيل، والموزع الموسيقي أمين رحمون، حيث تُعد هذه الأغنية بمثابة ثالث أعمال بلقيس باللهجة المغربية بعد أغنيتي «la vie، وتعالي شوف» التي طرحتهما منذ فترة، وحققا نجاحاً كبيراً وقت عرضهما.

مشاركة بلقيس في احتفالات دولة الإمارات

بلقيس شاركت أخيراً في إحتفالات دولة الإمارات بأعياد رأس السنة من خلال حفل جماهيري قدمته ليلة رأس السنة بإمارة أبو ظبي في جزيرة المارية.

كانت بلقيس قدمت ديو غنائي مع المطربة العالمية إليشيا كيز في حفلها الأخير بإكسبو دبي، ومن المقرر أن تعود إلى مصر، خلال الفترة المقبلة، لاستئناف أحدث مشاريعها الغنائية بمصر.

وقدمت بلقيس أغنية باللهجة المصرية في الصيف الماضي وهي «دبلوماسي»، وحققت نجاحاً ونسب مشاهدة عالية تعاونت من خلالها مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي في أول تعاون يجمع بينهم، والموزع الموسيقي جلال الحمداوي، وتم تصوير مشاهد الفيديو كليب في مصر تحت قيادة المخرج علي أبوطالب.