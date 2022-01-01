بلقيس تتألق في حفل رأس السنة بأبو ظبي «صور»

أحيت الفنانة بلقيس أولى حفلات رأس السنة بمسرح المارية بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في حضور جماهيري كبير من مختلف الدول العربية.

بلقيس قدمت عدد كبير من أغنياتها في الحفل

قدمت بلقيس عددا مختلفا من أغنياتها التي قدمتها مؤخراً حيث صعدت على خشبة المسرح بغناء أغنية ممكن، ثم قدّمت باقة متنوعة من الأغنيات مثل «انتهى ودبلوماسي وجبار و دوم دوم» وطلب منها عدد من الحاضرين من دولة السودان غناء النشيد الوطني وقدمته وسط تفاعل الحاضرين من الجمهور .

يذكر أن الفنانة بلقيس قدمت مؤخرا عدد من الحفلات بدولة الإمارات في احتفاليه الدولة بعيد الخمسين وشاركت في ديو غنائي مع الفنانة العالمية إليشيا كيز في حفل أكسبو بدبي .

بلقيس شاركت في حفل أكسبو بدبي

وقدمت حفل جماهيري في ميدل بيست ضمن حفلات الرياض بالسعودية وحضر الحفل 210 آلاف متفرج وهو الحفل الذي شاركت فيه الدي جي العالمي سلفادور، ومن المقرر أن تسافر بلقيس إلى مصر، خلال الفترة القليلة المقبلة، لتصوير احدث أغنياتها التي تقدمها باللهجة المصرية في ثاني تعاون مع الملحن عزيز الشافعي بعد أغنية دبلوماسي التي أصدرتها في موسم الصيف الماضي وحققت نسب مشاهدات مرتفعة وتعاونت من خلالها مع المخرج علي أبو طالب.

بلقيس نافست على جائزة أفضل اغنية

نافست بلقيس، خلال الدورة الـ11 للمحفل العالمي على جائزة أفضل أغنية مستقلة عن أغنيتها الجديدة «دبلوماسي»، ولاقت إشادات عديدة، قبل أن تحصد الجائزة فرقة Abstract Mindstate بأغنية «A Wise Tale» في نهاية المنافسة.