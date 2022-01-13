كلمات أغنيه انت زميلي موسكو ومحارب.. باكورة تعاون الاثنين في 2022

أصدر الرابر موسكو أغنية جديدة بعنوان « انت زميلي» رفقة الرابر محارب، عبر قناة الأول بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، لكي تكون باكورة أعماله للعام الجديد 2022.

كلمات أغنيه انت زميلي موسكو

وتقول كلمات انت زميلي موسكو ومحارب:

برة عني أي حد شاكلك

بص عاليمين فشمالي تاكلك

ده عيبى الوحيد إني بسلكلك

I fill it مكانه

وإيه كمان، عامل التراك بأسلوب عادل إمام

كله نزيه مش فارقلي كتير، كانن

زي الـcan ,chick chik bang

يسطا فكك مني مش محتاجك

عارف إن اللون ده مش بيودي للهيتات

عارف إني جامد مش محتاج منك إثبات

إثباتي الوحيد إن الفرق ما بيننا راب

يسطا قول للهففافين دولا

مترجنيش هفرقع فيك كولا

Ice ice عايز تاخد بولة

ماركة دولي، ماركة دولي

ناخد كل حاجة فيها كاس ودوري

فيها سوبر، فيها دوري

موسكو فوق موسكو فوق ماركة دولي

ماركة دولي إيه، ماركة دولي

أخد كل حاجة فيها كأس ودوري إيه

فيها سوبر إيه فيها دوري

موسكو فوق موسكو فوق ماركة دولي

بس تيجي، خد الطلقة

انت زميلي؟ طب تيجى طلعة

متنساش اننى إنسان إني بلعب

متنساش أنا أنساك عادي بلعب

كابتن، بطاقتك

حلوة الصورة، تاخد لقطة

تعمل فيها فارس، برضه مقطف

وانت زي سكارس، فيها بقطع

خد اديله بندق، جي اهزر في المجال

ده واللي في بالي طولته

الصبر حلو واللي شوفته نولته

زميلك يقطم في الكلام بدل ما أهين رجولته

صاحبي، أخويا عبده جاضض

كل هجمة بجون وانت ولا هجمة صادد

مفيش ما بيننا رابط، حتى جوة الجيم

كل طلقة مني صابت

ماركة دولي، ماركة دولي

ناخد كل حاجة فيها كاس ودوري

فيها سوبر، فيها دوري

موسكو فوق موسكو فوق ماركة دولي

الراب محارب يشارك في أغنية انت زميلي

والرابر موسكو من مؤدي موسيقى الراب فى الفترة الأخيرة، واشتهر حينما قدم خلال السنة الماضية عددا من الأغنيات الناجحة، منها «متجلونش» و«كابتن مع رفيق».