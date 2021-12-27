هل يغيب مطربو الراب عن الغناء في حفلات رأس السنة؟.. «الموسيقيين» تجيب

تشهد حفلات رأس السنة 2022، غياب مؤدي المهرجانات، وذلك تنفيذا لقرار نقابة المهن الموسيقية، بإيقاف التعامل مع 20 منهم؛ لعدم حصولهم على تصاريح غنائية.

مطرب الراب يدفع رسوم 20% للنقابة

وعلمت «الوطن»، أن هذا القرار لا يسري على مطربي الراب، الذين حصل عدد كبير منهم على تصاريح اليوم الواحد، التي يسمح لهم بالغناء من خلالها، مقابل دفع رسوم 20% من أجورهم، في حين أن هناك عددا آخر لديه تصريح عمل لكونه عضو عامل أو منتسب مثل ويجز الذي يحيي حفلا في الشيخ زايد.

وأوضح مصدر داخل نقابة المهن الموسيقية، أن جميع مؤدي المهرجانات لن يكون لهم حفلات في رأس السنة؛ لأنهم ليسوا أعضاء نقابة مثل حمو بيكا وعنبة ومسلم وكزبرة وحنجرة، مؤكدا أن الوحيد الذي كان له تصريح عمل دائم هو حسن شاكوش، وتم سحب تصريح الغناء الخاص به بسبب إساءته البالغة لرموز الأغنية المصرية من عازفي الإيقاع.

مطربو الراب ملتزمون بشروط النقابة

وأشار المصدر إلى أن مطربي الراب ملتزمون بالآداب العامة، والتقاليد الخاصة بنقابة الموسيقيين لكون عدد كبير منهم وقع على تعهد بالظهور اللائق للفنان المصري، وعدم الخروج عن القيم الاجتماعية بجميع أشكالها ولا عن الأخلاق ومراجعة الكلمات قبل طرحها على السوشيال ميديا أو الجمهور مباشرة.

إيقاف 20 من مؤدي المهرجانات عن الغناء

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية، أصدرت قرارا في أكتوبر الماضي، بإيقاف 20 مؤدي مهرجانات عن العمل، بقرار من الفنان هاني شاكر، وهم: حمو بيكا وحسن شاكوش وكزبرة وحنجرة ومسلم وأبو ليلة وأحمد قاسم فيلو وأحمد موزة وحمو طيخة وريشا كوستا وسمارة وشواحة، وولاد سليم والعصابة، والزعيم وعلاء فيفتي وفرقة الكعب العالي، ومجدي شطة ووزة وشكل وعمرو حاحا وعنبة.