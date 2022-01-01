«الراب» يتصدر قائمة الأغاني الأكثر استماعا في عام 2021

احتفل الجمهور، اليوم، بانتهاء عام 2021، والذي كان مليئا بالأعمال الفنية، وخاصة الأغاني لعدد كبير من المطربين، والتي تمكنت من تصدر التريند سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو التطبيقات الموسيقية.

الأغاني الأكثر استماعا على spotify

وعن الأغاني التي تصدرت التريند وكانت أكثر استماعا عبر تطبيق spotify، تصدرت أغنية «غابة» لمطرب الراب الشهير مروان بابلو، وهي الأغنية التي كان قد أعلن عن عودته بها مجددا بعد غياب شهور واعتزاله.

وكان المركز الثاني من نصيب أحد الأغاني الأجنبية، ولكن تمكن مطرب الراب ويجز من أن يحتل المركز الثالث بأغنية أسياد الصوت، وعاد مروان بابلو مرة أخرى ليتصدر المركز الرابع بأغنيتة الشهيرة «كنترول» والتي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا بمجرد طرحها.

أما عن المركز الخامس والسادس فكان من نصيب أغاني الراب، فاحتلت أغنية مش بالحظوظ لمطرب الراب عفروتو المركز الخامس، أما السادس فكان من نصيب أغنية سيري لشاهين.

الأغاني الأكثر استماعا على يوتيوب

وعلى موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، كان من أكثر الأغاني استماعا أغنية «لوجه تاني» والتى قدمها الفنان سعد لمجرد مع زهير بهاوي، ووصلت نسبة مشاهدتها حتى الآن إلى 196 مليون مشاهدة.

وهناك أيضا الأغنية الشهيرة «فاضي شوية» للفنان حمزة نمرة، والتي طرحها مع بداية العام، ووصلت نسبة مشاهدتها إلى 193 مليون مشاهدة.

وكذلك أغنية «حتة تانية» للفنانة روبي والتى وصلت نسبة مشاهدها حتى الآن إلى 144 مليون مشاهدة.

وتنضم إليهم أغنية «حبيبتي» والتي قدمها مطرب المهرجانات حسن شاكوش بالتعاون مع الفنانة ياسمين رئيس، ووصلت نسبة مشاهدتها حتى الآن إلى 133 مليون مشاهدة.