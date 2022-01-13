تفاصيل رحلات «اعرف بلدك» إلى الواحات البحرية.. الاشتراك 400 جنيه

تواصل وزارة الشباب والرياضة الإشراف على أفواج مختلفة لعدد من المحافظات بالجمهورية ضمن رحلات «اعرف بلدك»، لعل آخرها ما أعلنته بتنظيم رحلة إلى الواحات البحرية، خلال الفترة من 23 إلى 26 يناير الجاري.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» تفاصيل رحلات اعرف بلدك، وفقا لما أعلنته وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تفاصيل رحلات اعرف بلدك إلى الواحات البحرية

- مدة الفوج: 4 أيام، ثلاث ليالي.

- المرحلة العمرية: تمتد من 40:18 سنة.

- قيمة الاشتراك: تحصيل مبلغ 400 جنيه من كل مشارك.

- وتكون الإقامة والإعاشة خلال الرحلة في الواحات البحرية.

كيفية الاشتراك في الرحلة

- على الراغبين في الاشتراك بالرحلة، التوجه إلى مقر وزارة الشباب والرياضة، أمام نادي الزمالك - امتداد شارع 26 يوليو - ميت عقبة، الدور السادس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية.

- عند حضور الشخص بنفسه يجب إحضار أصل وصورة من بطاقة الرقم القومي معه وقيمة الاشتراك.

- تكون الأولوية في الحجز لأسبقية السداد.

- يمنع اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة خلال الرحلة.

- بعد دفع سعر الاشتراك يمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ.

- يحظر التدخين نهائيا في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

- إذا ثبت عدم صحة البيانات الخاصة بالمشترك أو ظهور أعراض مرضية أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية، يغادر المشارك فورًا دون استرداد المبلغ الذي سدده.

- عدم قبول من سبق لهم الاشتراك في الرحلة خلال الموسم الماضي.

- إحضار شهادة طبية تفيد خلو المشارك من الأمراض المعدية والمزمنة وأمراض القلب والأمراض النفسية والصرع، واللياقة الطبية مسئولية شخصية للمشارك في الرحلة.

- يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي.

- التحرك الساعة السابعة صباحًا، من أمام مقر وزارة الشباب والرياضة.

البرنامج السياحي الخاص برحلة الواحات البحرية

- زيارة المعالم الأثرية ومتحف المومياوات الذهبية.

- زيارة منجم الواحات البحرية للحديد.

- زيارة مقابر الأسرة 26 الفرعونية.

- زيارة متحف المفتلا.

- زيارة بانوراما الوحات البحرية.

- زيارة الأماكن السياحية.

- زيارة الآبار الباردة والساخنة.

- زيارة مصنع التمور.

- زيارة جبل الهرم والدست والمغروفة والبحيرة المالحة.