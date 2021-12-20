تنظيم رحلات مدرسية إلى متحف شرم الشيخ لنشر الوعي السياحي.. «اعرف بلدك»

أكد الدكتور إسلام نبيل، مدير مكتب تنشيط السياحة بجنوب سيناء، اليوم الاثنين، الاتفاق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة من أجل تنظيم رحلات طلابية إلى متحف شرم الشيخ الجديد، بهدف نشر الوعي الثقافي بين التلاميذ، ضمن مبادرة «اعرف بلدك»، لنشر الوعي السياحي والأثري بين الفئات المختلفة من المجتمع.

وقال لـ«الوطن»، إن مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بجنوب سيناء، بالتنسيق مع إدارة متحف شرم الشيخ، نظم رحلات مدرسية تعريفية لطلاب المدارس بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف أن متحف شرم الشيخ أصبح قبلة للسياح الوافدين إلى منتجعات جنوب سيناء، حيث يضم قطع أثرية نادرة، ويعرض مجموعة من الآثار التي تعبر عن تاريخ مصر علي مر العصور.

أنشطة طلابية داخل المتحف

وأكد الدكتور إسلام نبيل، التنسيق مع مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء لترشيح عدد من الطلاب من المراحل التعليمية المختلفة، وذلك للقيام برحلة تعريفية إلى متحف شرم الشيخ، لإطلاعهم على المقتنيات الأثرية بالمتحف والتي ترجع إلى حقب زمنية مختلفة بشكل مُبسط، والقيام ببعض الأنشطة التعليمية المختلفة التي يقدمها المتحف للطلاب أثناء زيارتهم.

وأشار إلى أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وجه بضرورة تعريف الطلاب بتاريخ مصر العريق، وكيفية الحفاظ عليه.

وأوضح أن الرحلات ستُنظم على فترات زمنية محددة، بالاتفاق مع مديرية التربية والتعليم ومتحف شرم الشيخ، بحيث يُجرى تغطية كل مدن المحافظة.

الاحتفال بيوم اللغة العربية

من جانبه، قال الدكتور محمد حسانين مدير متحف شرم الشيخ الجديد لـ«الوطن»، إن متحف شرم الشيخ نظم فعاليات عدة لطلاب مدارس جنوب سيناء، وجامعة الملك سلمان، بهدف نشر الوعي الثقافي بينهم، كما تم الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية من خلال شرح لأحد مقتنيات الأسرة العلوية بالمتحف عبارة عن دبوس صدر من الذهب عيار 18 مُحلى بفصوص من الماس وقطعة مستديرة من الصدف، يُجملها نص بالخط الديواني، وقد ظهر هذا الخط في ايران وتحديداً ما بعد القرن التاسع الهجري والخامس عشر الميلادي، وانتشر بكثرة في تزيين العمائر والتحف الفنية لأنه خط طائع، أي يستطيع الكاتب التحكم فيه وعمل أشكال زخرفية من خلاله.