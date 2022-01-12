تفاصيل برنامج الفوج الخامس لـ«رحلات اعرف بلدك» إلى الوادي الجديد
كتب:
ماهر هنداوي
05:37 ص | الأربعاء 12 يناير 2022
إحدى رحلات «اعرف بلدك » إلى شرم الشيخ
أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تنظيم رحلات «اعرف بلدك» إلى محافظة الوادي الجديد(الفوج الخامس ) والذي يتم إطلاقه خلال الفترة من 15 /1 /2022 حتى 20 /1 /2022، و«الوطن» تستعرض من خلال نشرة وزارة الشباب والرياضة، عن أهم ضوابط واشتراطات الحجز والاشتراك والبرنامج الذي ستتضمنه رحلة الفوج، وهي على النحو التالي:
الاشتراك 600 جنيه للفرد والإقامة بفنادق الفرافرة والداخلة
- مدة الفوج: (6) أيام (خمس ليالي).
- المرحلة العمرية: من (40:18) سنة.
- قيمة الاشتراك: يتم تحصيل مبلغ (600 جنيه) ستمائة جنيه من كل مشارك، في رحلة اعرف بلدك للوادي الجديد
- الإقامة والإعاشة بفنادق محافظة الوادي الجديد (الفرافرة - الداخلة) وفندق الاستاد الرياضي بالخارجة.
- الأولوية لأسبقية السداد.
- ممنوع نهائيا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.
- يمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ.
التدخين ممنوع.. وعدم قبول من شارك الموسم الماضي
- يمنع التدخين نهائياً في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.
- في حالة عدم صحة البيانات أو ظهور أعراض مرضية أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية يتم مغادرة المشارك فوراً دون استرداد مبلغ الاشتراك.
- عدم قبول من سبق لهم الاشتراك في الرحلة خلال الموسم الماضي وفي حالة ثبوت تكرار المشاركة يتم الحرمان من الرحلة وعدم رد قيمة الإشتراك.
- إحضار شهادة طبية تفيد خلو المشارك من (الأمراض المعدية والمزمنة وأمراض القلب والأمراض النفسية والصرع)، واللياقة الطبية مسؤولية شخصية للمشارك في الرحلة.
- التحرك الساعة السادسة صباحاً من أمام مقر وزارة الشباب والرياضة.
ويتضمن برنامج رحلة الفوج الخامس، لرحلات «اعرف بلدك» ويأتي البرنامج على النحو التالي :
- زيارة الصحراء البيضاء.
- زيارة مشروع المليون ونصف فدان.
- زيارة القرى النموذجية (الريف المصري).
- زيارة مشروع جهينة بواحة أبو منقار.
- زيارة مدينة القصر الإسلامية.
- زيارة مقابر المزوقة الفرعونية.
- زيارة الآبار الكبريتية.
- زيارة الكثبان الرملية (طريق اللواء أحمد مختار).
- زيارة بلاط الإسلامية والفرعونية.
- زيارة مصنع الكليم والسجاد والفخار.
- زيارة مدينة البشندي.
- زيارة منطقة المخربشات.
-زيارة معبد هيبس.
- زيارة مقابر البجوات.
- زيارة مصانع البلح.
- زيارة الكثبان الرملية.
- حفل فولكلور شعبي.