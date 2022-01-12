تفاصيل برنامج الفوج الخامس لـ«رحلات اعرف بلدك» إلى الوادي الجديد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تنظيم رحلات «اعرف بلدك» إلى محافظة الوادي الجديد(الفوج الخامس ) والذي يتم إطلاقه خلال الفترة من 15 /1 /2022 حتى 20 /1 /2022، و«الوطن» تستعرض من خلال نشرة وزارة الشباب والرياضة، عن أهم ضوابط واشتراطات الحجز والاشتراك والبرنامج الذي ستتضمنه رحلة الفوج، وهي على النحو التالي:

الاشتراك 600 جنيه للفرد والإقامة بفنادق الفرافرة والداخلة

- مدة الفوج: (6) أيام (خمس ليالي).

- المرحلة العمرية: من (40:18) سنة.

- قيمة الاشتراك: يتم تحصيل مبلغ (600 جنيه) ستمائة جنيه من كل مشارك، في رحلة اعرف بلدك للوادي الجديد

- الإقامة والإعاشة بفنادق محافظة الوادي الجديد (الفرافرة - الداخلة) وفندق الاستاد الرياضي بالخارجة.

- الأولوية لأسبقية السداد.

- ممنوع نهائيا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

- يمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ.

التدخين ممنوع.. وعدم قبول من شارك الموسم الماضي

- يمنع التدخين نهائياً في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

- في حالة عدم صحة البيانات أو ظهور أعراض مرضية أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية يتم مغادرة المشارك فوراً دون استرداد مبلغ الاشتراك.

- عدم قبول من سبق لهم الاشتراك في الرحلة خلال الموسم الماضي وفي حالة ثبوت تكرار المشاركة يتم الحرمان من الرحلة وعدم رد قيمة الإشتراك.

- إحضار شهادة طبية تفيد خلو المشارك من (الأمراض المعدية والمزمنة وأمراض القلب والأمراض النفسية والصرع)، واللياقة الطبية مسؤولية شخصية للمشارك في الرحلة.

- التحرك الساعة السادسة صباحاً من أمام مقر وزارة الشباب والرياضة.

ويتضمن برنامج رحلة الفوج الخامس، لرحلات «اعرف بلدك» ويأتي البرنامج على النحو التالي :

- زيارة الصحراء البيضاء.

- زيارة مشروع المليون ونصف فدان.

- زيارة القرى النموذجية (الريف المصري).

- زيارة مشروع جهينة بواحة أبو منقار.

- زيارة مدينة القصر الإسلامية.

- زيارة مقابر المزوقة الفرعونية.

- زيارة الآبار الكبريتية.

- زيارة الكثبان الرملية (طريق اللواء أحمد مختار).

- زيارة بلاط الإسلامية والفرعونية.

- زيارة مصنع الكليم والسجاد والفخار.

- زيارة مدينة البشندي.

- زيارة منطقة المخربشات.

-زيارة معبد هيبس.

- زيارة مقابر البجوات.

- زيارة مصانع البلح.

- زيارة الكثبان الرملية.

- حفل فولكلور شعبي.