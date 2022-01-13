الاعتماد والرقابة الصحية تتفقد الأعمال النهائية لافتتاح فرع السويس

تفقد الدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، صباح اليوم أعمال رفع الكفاءة وبحث التفاصيل الفنية النهائية الخاصة بالفرع الجديد للهيئة بمحافظة السويس مع ممثلي شركة وادي النيل للمقاولات، تمهيدا لفرشه وافتتاحه خلال الشهر الجاري، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لتوفير مختلف الخدمات الصحية التي تتوافق مع معايير الدولية للجودة والاعتماد الصادرة عن الهيئة داخل نطاق محافظة السويس والتي تخدم السكان البالغ عددهم 877,489 الف نسمة.

إجراء مقابلات شخصية لاستكمال فريق العمل بالفرع

كما أجرى المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بإجراء المقابلات الشخصية لاستكمال فريق العمل بالفرع وذلك بمشاركة الدكتور سعيد محمود مستشار رئيس الهيئة لشئون الفروع.