«الرقابة الصحية» تعلن عن حاجتها لوظائف بالهيئة عن طريق الندب

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن وجود وظائف خالية بالهيئة عن طريق الندب؛ وذلك للعمل الإداري بجهاز الدولة لعدد من العاملين تحت مسمى وظيفة مراجع «surveyor»، وفقا لعدد من التخصصات المختلفة.

وحددت الرقابة الصحية عن حاجتها لعدة تخصصات مختلفة لشغل هذه الوظيفة، وشملت التخصصات التالية: «أطباء- التمريض- إداريين - متخصص صيدلة - متخصص علاج طبيعي - متخصص أسنان - متخصص معامل - متخصص أشعة». وكشفت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن الشروط التي يجب توافرها للراغبين للعمل بوظيفة مراجع وفقا لكل التخصصات المختلفة.

شروط التقديم لوظائف الهيئة

ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم من الموظفين الدائمين «درجات دائمة» الخاضعين لقانون الخدمة المدنية «وليس فصل مستقل أو صناديق خاصة».

- أن يكون حاصلا على مؤهل مناسب لطبيعة الوظيفة المتقدم عليها.

- أن يكون لديه دراية كاملة ببرامج الـ Office واستخدام الإنترنت ومهارات الحاسب الآلي

- أن يتقدم ببيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل الأصلية موجهاً للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، موضحاً به «تقارير تقويم الأداء للمتقدم على أن تكون ممتاز أو كفء - موقفة من الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية - الجزاءات من عدمه عن الثلاث سنوات الماضية».

- الحصول على موافقة مبدئية على الندب من جهة العمل.

- إرفاق سيرة ذاتية بسابق الخبرات في مجال الوظيفة المتقدم لها.

- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

- الإلمام بطبيعة عمل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

آلية التقديم للوظيفة المتاحة بهيئة

وعن آلية التقديم للوظيفة المتاحة بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، كشف الهيئة أنه يمكن للأشخاص اتباع الخطوات التالية عند التقديم والتي تتمثل في:

- التقديم فقط عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة ولن يقبل التقدم بغير ذلك.

- استيفاء نموذج التقدم على الموقع الإلكتروني للهيئة من خلال الرابط: https://bit.ly/3qFmGWF

- رفع المستندات الدالة على البيانات المطلوبة مرفقاً بها السيرة الذاتية.

- سيتم التواصل مع المتقدمين لتحديد موعد إجراء المقابلات الشخصية.

- للاستفسار يرجى التواصل من خلال البريد الإلكتروني surveyors.Ad.Inquiries@gahar.gov.eg

- تاريخ انتهاء التقدم عشر أيام من تاريخه