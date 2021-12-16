حملات مفاجئة لـ«الرقابة الصحية» تكشف مخالفات في مستشفيات بأسيوط

فاجأ فريق الرقابة والمتابعة بمديرية الصحة بأسيوط، برئاسة الدكتور عصام نبيل، مدير وحدة الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بأسيوط، مستشفى حميات منفلوط، وذلك بالدخول للمستشفى كمرضى لمتابعة الأداء وتقييم مستوى الخدمة الصحية، والتأكد من تواجد العنصر البشري المكلف بتقديم الخدمة الصحية بمختلف أنواعها.

جاء ذلك بناء على تكليفات الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، بتشكيل فرق من إدارة الرقابة والمراجعة الداخلية بالتنسيق مع الإدارات المختصه لمتابعة وتقييم الأداء على أرض الواقع.

وقال الدكتور الدكتور عصام نبيل، مدير وحدة الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بأسيوط، إنه تم رصد عدد من المخالفات الفنية والإدارية والتي أحيلت للتحقيق بمعرفة وحدة الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بأسيوط.

على الجانب الآخر، فاجأ فريق الرقابة والمتابعة، مستشفيات ديروط والقوصية ومنفلوط المركزي، والصحة الإنجابية وحميات منفلوط، حيث تفقدت اللجنة الاستقبال العام وبنوك الدم والأشعة والعنايات والمبتسرين والأطفال والعمليات والغسيل الكلوي والأقسام الداخلية بالمستشفيات.

وقامت اللجنة بمتابعة وتقييم الأداء بالمستشفيات على أرض الواقع، والتقت بعض المواطنين من مرافقين ومرضى مترددين على استقبال تلك المستشفيات لمعرفة مدى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

وأوضح الدكتور عصام نبيل، مدير وحدة الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بأسيوط، أنه فور وصول الفريق تلاحظ إقبال شديد من المواطنين على الاستقبال العام، بالإضافة إلى ملاحظة عدد من السلبيات الفنية والإدارية.

إحالة عدد من الأطباء والتمريض والفنيين للتحقيق

وأضاف مدير وحدة الرقابة، أن الجولات بدأت الساعة التاسعه مساءً وانتهت تمام الساعة الثالثة فجرا، وأسفرت عن إحالة عدد من المكلفين بتقديم الخدمة الطبية من أطباء وتمريض وفنيين للتحقيقات العاجلة ومجازاة آخرين وتوجيه اللوم والإنذار لآخرين ونقل البعض من أماكنهم للعمل بمستشفيات مدينة أسيوط.

توقيع الجزاء على شركتي الأمن والنظافة

وأشار إلى أن اللجنة قامت بتوقيع الجزاء على شركتي الأمن والنظافة، بخصم النسبة المئوية المقررة طبقا لبنود التعاقد، حيث تلاحظ للجنة سوء نظافة المستشفيات وعدم التزام أفراد الأمن والنظافة بالزي الرسمي والأعمال المكلفين بها، وعدم وجود سجلات خاصة متاحة أثناء المرور توضح الحضور والانصراف الخاص بأفراد الشركة، وكذلك عدم تواجد مشرفين الشركة في الوردية الليلية وترك البعض لمواقع العمل.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، على استمرار أعمال اللجان الخاصة بمتابعة وتقييم المنشآت الصحية ليلا ونهارًا في مختلف مراكز ومدن وقري المحافظة لرصد وتقييم أداء الخدمات المقدمة للمترددين على المنشآت الصحية سواء مستشفيات عامة أو مركزية أو نوعية أو وحدات صحية.