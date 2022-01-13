«فيسبوك» تخطط لبيع «إنستجرام» و«واتس آب»

أفات وسائل إعلام أمريكية بأن شركة ميتا، المالكة لـ«فيسبوك»، تعرض منصتي «إنستجرام» و«واتس آب» للبيع، رغم أنهما يعدان الأكثر ربحية بالنسبة إلى «ميتافيرس».

وبحسب ما جاء في مجلة فورتشن الأمريكية، قد تضطر عملاق العالم الافتراضي ومنصات التواصل الاجتماعي إلى ذلك الإجراء عقب تلقي لجنة التجارة الفيدرالية، التي عيّنها رئيس الولايات المتحدة، الضوء الأخضر لمقاضاتها على انتهاكات خاصة بممارسة أعمال احتكارية.

سبب رد الدعوى المرفوعة ضد «فيسبوك»

وأثيرت تلك القضية خلال العام الماضي، وذلك قبل تغيير اسمها التجاري إلى «ميتا فيرس» بدلاً من «فيسبوك»، وحينها رفضت المحكمة الأمريكية الدعوى برمتها، بسبب نقص معلومات وتفاصيل مهمة، أي لعدم كفاية الأدلة.

الحظ لم يحالف عالم «ميتا» مرتين

ولكن، ولسوء حظ عالم ميتا الافتراضي، احتوت المذكرة المرفوعة من قبل اللجنة المشكلة بقرار رئاسي، على أدلة كافية لإدانة الشركة هذه المرة بالتلاعب والاحتكار، ليتوقع بذلك حكمًا قضائيًا قاطعًا في القضية المثارة منذ شهور، وفي غير صالح «ميتافيرس».

أدلة اللجنة الفيدرالية

جاءت أدلة اللجنة الفيدرالية المشكلة للتحقيق في القضية على النحو التالي: «تم استخدام بيانات صادرة عن شركة متخصصة في تحليل وقياس الميديا ووسائل الإعلام، ليتم التوصل إلى أنَّ حصة الشركة المقام ضدها الدعوى، أي ميتا، من المستخدمين النشطين تتجاوز 70% يوميا، وذلك على مستوى جميع تطبيقات التواصل الاجتماعي»، ما يضطر شركة ميتافيرس في النهاية إلى التخلي عن ملكيتها أو حصتها في تطبيقات تعد الأكثر انتشارًا وأهمية.

يذكر أن «فيسبوك» واجهت الكثير من التهم المتعلقة بالتلاعب وتوجيه الرأي العام في الكثير من القضايا من خلال آليات تحكم، وذلك من قبل رئيس الولايات المتحدة السابق وأحد أهم وأكبر رجال الأعمال، دونالد ترامب، والذي اتهمها بشكل مباشر وصريح بالعمل ضده أثناء الانتخابات الأمريكية الأخيرة.