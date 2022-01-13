5 خطوات لإغلاق ملفك الشخصي في «فيسبوك»

أعلنت شركة ميتا المالكة لـ«فيس بوك»، خيارات الأمان والخصوصية المتاحة للمستخدمين للتأكيد بشكل أكبر على التزام الشركة برفاه المستخدم، من خلال تصميم خاصية «قفل ملفك الشخصي» الجديدة للأفراد، وخاصة السيدات.

وبحسب البيان الصادر عن ميتا، فإنه يمكن الوصول إلى هذه الخاصية الآن في 7 بلدان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك مصر، العراق، المغرب، المملكة العربية السعودية، السودان، تركيا، والإمارات العربية المتحدة.

مزايا خيارات الأمان والخصوصية المتاحة للمستخدمين

- تحد خاصية «قفل ملفك الشخصي» الجديدة من الوصول إلى ملفك الشخصي، مما يسمح لك بإدارة تجربة تطبيقك الخاصة بطريقة تشعرك بالراحة.

- ومع تفعيل هذه الخاصية، لا يمكن لغير الأصدقاء تكبير، مشاركة، أو تنزيل صورة ملفك الشخصي أو صورة الغلاف.

- كما أنهم لن يكونوا قادرين على رؤية أي صور قمت بنشرها على صفحة اليوميات الخاصة بك في أي وقت (المنشورات السابقة والجديدة على حد سواء).

- يمكن للسيدات على وجه الخصوص الآن التحكم فيمن يرى معلوماتهن الخاصة ومنع الغرباء من إساءة استخدامهاكيفية استخدام ميزة «قفل ملفك الشخصي».

- لتمكين هذه الخاصية الجديدة، ما عليك سوى النقر على النقاط الثلاث تحت اسمك.

- في القائمة المنبثقة عن النقاط الثلاث، ستشاهد خيار قفل ملفك الشخصي، انقر عليه.

- ستعرض لك هذه الصفحة التالية كيفية عمل القفل، مع خيار قفل ملفك الشخصي في الأسفل. انقر عليه.

- ملفك الشخصي مقفل الآن.

- يمكنك أيضًا النقر على «الإعدادات والخصوصية»، ثم «الجمهور والرؤية» و«قفل الملف الشخصي» لتحقيق نفس النتيجة.

كيفية إلغاء قفل ملفك الشخصي

- عند تفعيل خيار قفل ملفك الشخصي، سترى الآن خيار «إلغاء قفل ملفك الشخصي».

- اضغط عليه واضغط على «إلغاء قفل» على الشاشة التالية.

- سترى موجزًا حول كيفية عمل إلغاء قفل ملفك الشخصي، وخيار لإلغاء قفل ملفك الشخصي في الأسفل.

- انقر عليه، ويلغى قفل ملفك الشخصي.

- تذكر أنك لن تتمكن من عمل أي منشورات عامة أثناء استخدام هذه الخاصية، ويجرى ذلك لتجنب أي منشورات عرضية.