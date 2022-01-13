أستاذ أدب شعبي: «إحنا الثقافة الوحيدة اللي أقامت سيرة بطلتها امرأة»

قال الدكتور أحمد مرسي، أستاذ الأدب الشعبي والفولكلور بجامعة القاهرة، إنه منذ 30 عاما اقترح بتدشين مشروع يحل محل أفلام الرسوم المتحركة التي يتعرض إليها الأطفال عبر شاشات التلفاز، والتي فيها يجرى نشر ثقافات وقيم مجتمعية أخرى قد تتشابه مع مجتمعاتنا وقد تختلف معه، «إحنا بنتعامل مع الطفل بتاعنا أنه غبي، ولكنه ذكي جدا وقادر على التمييز مع إتاحة المواد المختلفة أمامه وبإرشاد الأبوين».

الفيلم الكرتوني علاء الدين والمصباح السحري

وأضاف «مرسي» خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن مشروعه يسمى «احكي لطفلك» وبه سيتم اختيار مجموعة من القصص والحواديت التراثية ويتم تقديمها على يد حكائين متميزين، «ممكن تتعمل على فيديو أو سي دي بحيث أن الطفل يسمعها أو الأب والأم يسمعوا تلك الحواديت، وكمان ممكن نستعين بكبار الممثلين للإلقاء».

وأوضح أن الآباء والأمهات لم يعد لديهم مخزون من الحكايات لنقله إلى أطفالهم، لافتا إلى أن الفيلم الكرتوني علاء الدين والمصباح السحري هو تراث عربي خالص وحتى الآن يتم إنتاج أعمال تروي ذات القصة مع التجويد فيها، «لسه أملي أن حد يتبني المشروع ويتعمل أشرطة تسجيل وإتاحة تلك المواد إلكترونيا للاستفادة من المعطيات والمستحدثات الجديدة للتأكيد على قيم خاصة بتراثنا».

ولفت إلى أنه من الضروري جمع التراث المصري الشعبي وتوثيقه وصونه، «مفيش أمة من الأمم نهضت دون أن تجمع تراثها وتصنفه وتغربله وتقف منه موقفا نقديا، وتبقي ما يصلح للحاضر وما لا يصلح تبقيه على الرف».

وأوضح أن مصر غنية بالسير التي لم تعد تروى حاليا، حيث أنها أحد أغنى الثقافات الإنسانية بالسير الشعبية، «إحنا الثقافة الوحيدة اللي أقامت سيرة بطلتها امرأة، وهي سيرة الأميرة ذات الهمة».

السوريون أطلقوا سيرة الظاهر بيبرس

وأفاد بأن سيرة بني هلال هي سيرة مستمره لأن فيها قدر كبير من الصراع قائمة على القتال والحرب والكر والفر، بالإضافة إلى الجوانب الإنسانية الموجودة فيها من شخصيات الأطفال، وخصوصيتها تعتمد على أن بها فكرة القبلية، «فيه جماعات بترجع أصولها على كونهم أبناء أبو زيد، وفيها عناصر درامية كثيرة تساعدها على البقاء وبتتعدل».

وأكد أن السوريون قد أطقلوا سيرا تاريخية كسيرة الظاهر بيبرس، وهي أحد أهم السير التي من المفترض أن تتناول بشكل درامي لأنها تظهر كيف استطاع المصريون أن ينتصروا على التتار، «الظاهر بيبرس رغم أن صورته في التاريخ سيئة لأنه غدر بصديقة وقائده قطز ولكن كل هذا لم يهم الشعب المصري، وكل ما هم الشعب هو أن القائد قد حقق العدل».