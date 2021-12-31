وداعا جابر عصفور.. الأعلى للثقافة ينعي أستاذ الأدب ورائد التنوير

نعى المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، الدكتور جابر عصفور الذي رحل عن عالمنا إثر معاناة مع المرض ظل على إثرها قويًّا صامدًا إلى أن اشتد عليه المرض خلال الأيام الأخيرة.

أبرز المعلومات عن الدكتور جابر عصفور

ولد الدكتور جابر عصفور يوم 25 مارس 1944، بالمحلة الكبرى، وحصل على ليسانس الآداب من جامعة القاهرة، قسم اللغة العربية، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف في يونيو 1965م، كما حصل على درجة الماجستير من قسم اللغة العربية بكلية الآداب، جامعة القاهرة، بتقدير ممتاز في يوليو 1969، عن رسالة بعنوان «الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي»، كما شغل وظيفة معيد بقسم اللغة العربية بكلية الآداب، جامعة القاهرة، اعتبارًا من 19/3/1966م، ثم شغل وظيفة مدرس مساعد بقسم اللغة العربية بكلية الآداب في جامعة القاهرة اعتبارًا من 29/11/1969م، ووظيفة مدرس بالقسم نفسه اعتبارًا من 18/7/1973م، كما عمل أستاذًا مساعدًا «زائرًا»، للأدب العربي، بجامعة وسكونسن في ماديسون بالولايات المتحدة الأمريكية، من أغسطس 1977 إلى أغسطس 1978م.

وشغل «عصفور»، وظيفة أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية بكلية الآداب، جامعة القاهرة، اعتبارًا من 11/10/1978م، كما عمل أستاذًا زائرًا للنقد العربي بكلية الآداب بجامعة صنعاء، في أبريل 1980م، وعمل أستاذًا زائرًا للنقد العربي بجامعة استكهولم في السويد، بدايةً من سبتمبر 1981إلى يونيو 1982.

وشغل وظيفة أستاذ النقد الأدبي، قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة القاهرة، اعتبارًا من 11/10/1983، وعمل أستاذًا معارًا للنقد الأدبي بكلية الآداب بجامعة الكويت من 30/9/1983 إلى 31/8/1988، عين عميد مساعد بكلية الآداب، جامعة الكويت في الفترة من 30/4/1986 إلى 31/8/1988، وأستاذ النقد الأدبي بكلية الآداب، جامعة القاهرة حتى 1/9/1988، ورئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب، جامعة القاهرة من 19/3/1990 إلى فبراير 1993.

وشغل منصب أمين عام المجلس الأعلى للثقافة في الفترة من 24/1/1993 إلى 24/3/2007، وأستاذًا زائرًا للنقد العربي، بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة من فبراير حتى مايو 1995.

كما كُلف بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية في الفترة من 7/7/1997 وحتى 4/3/1998، وكان عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر لجنة الثقافة والإعلام وعضو المكتب التنفيذي بالمجلس القومي للمرأة منذ تأسيسه إلى اليوم، وأستاذًا زائرًا للأدب العربي الحديث، بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة من فبراير إلى مايو 2001، وعضو لجنة الآداب والدراسات اللغوية بمكتبة الإسكندرية منذ تشكيلها مارس 2003.

كما تولى منصب مدير المركز القومي للترجمة في الفترة من 28/3/2007 إلى 30/1/2011، كما شغل منصب وزير الثقافة في 31 يناير 2011 خلفًا للوزير فاروق حسني، ثم استقال من وزارة الثقافة في 9 فبراير 2011 لأسباب صحية، وتولى منصب وزير الثقافة مرة ثانية من يونيو 2014 حتى نهاية فبراير 2015.

وكانت حياة الراحل حافلة بالمؤلفات والترجمات ورعاية الأنشطة الثقافية في مصر والعالم العربي، وقال الدكتور هشام عزمي، الأمين العام المجلس الأعلى للثقافة، ناعيًا عصفور: «رحل عن عالمنا اليوم قطب من أقطاب الثقافة المصرية الذين لا يعوض مكانهم سواهم، كان الدكتور جابر عصفور مثالًا للمثقف الواعي المحب لوطنه والمثابر على طموحه، استطاع تنفيذ الحلم بمشروع قومي للترجمة، وظل يجاهد حتى استطاع تحويل المشروع إلى مركز قومي للترجمة ما زال يضطلع بخدمة الثقافة المصرية من خلال ترجمة عيون الكتب الأجنبية».

جوائز نالها جابر عصفور:

وحصل الراحل على العديد من الجوائز والأوسمة، وألف العديد والعديد من الكتب، ومنها: «قراءة التراث النقدي، دفاعًا عن التنوير، وزمن الرواية»، كما ترجم عددًا من الكتب، منها: «عصر البنيوية، اتجاهات النقد المعاصر، الماركسية والنقد الأدبي»، كما أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه.