3 مجالات لمسابقة طلاب جامعة طنطا الثقافية.. منها الأدب والفن

أعلنت جامعة طنطا، فتح باب التقدم للمسابقة الثقافة لطلابها، والتي يمثل الفائزون فيها الجامعة في مهرجان «إبداع 10»، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجامعات المصرية.

فتح باب التقدم للمسابقة الثقافة

وخصصت جامعة طنطا مقر كلية الآداب القديمة، مقر رعاية الشباب، لاستقبال الطلاب والطالبات الراغبين في التقدم للمسابقة، لافتة إلى ان مجالات المسابقة تتضمن 3 مجالاتن كالتالي:

أولاً: المجالات الأدبية:

وتضم مجال الشعر (الفصحى / العامية / كلمات أغاني)، مجال الرواية، مجال القصة القصيرة، مجال التأليف المسرحي ، الدوري الثقافي تحت شعار (نوابغ مصرية) .

ثانياً: المجال الفني:

ويشمل مجال الغنـاء الجماعي، والغناء الفردي، ومجال العزف الموسيقـى (الجماعي)، مجال العزف الموسيقـى (الفردي)، ومجال الإنشاد الديني والترانيم (الجماعى، مجال الإنشاد الديني والترانيم (فردي)، ومجال العروض المسرحية، ومجال المسرح الغنائي والاستعراضي، مجال الفنون الشعبية ، مجال الأفلام القصيرة، ومجال المراسل، الفنون التشكيلية (التصوير الزيتي – التصوير الضوئي الفوتوغرافي – الأشغال الفنية – الجرافيك والطبعة الفنية – النحت).

ثالثا: المجالات العلمية والاجتماعية:

وتشمل الابتكارات العلمية (ابتكارات هندسية والسيارات الكهربائية وطابعات ثلاثية الأبعاد، والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتطبيقاته، وريادة الأعمال، والغواصات الآلية والروبوتكس، والمبادرات المجتمعية.

أستاذة متخصصون يشاركون في لجنة التحكيم

وقال الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، إن المسابقة يشارك فى تحكيمها نخبة من الأساتذة المتخصصين والخبراء في جميع المجالات الثقافية، وسيتم منح الفائزين في المراكز الثلاثة الاولي فى كل مجال مكافأة مالية وتصعيدهم للمشاركة وتمثيل الجامعة في مهرجان إبداع في الموسم العاشر، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجامعات المصرية.

تقديم الأوراق

من جانبه، أوضح محمد القصير مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة طنطا ، أن الطلاب الراغبين فى التقدم للمسابقة عليهم التواصل مع مصطفي منصور مدير النشاط الثقافي، وذلك بمقر الادارة العامة لرعاية الشباب «إدارة النشاط الثقافي»، بكلية الآداب القديمة.