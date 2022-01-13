تعافي عمرو أديب من فيروس كورونا

تعافى الإعلامي عمرو أديب من فيروس كورونا بشكلٍ كامل، وذلك بعد أيامٍ قليلة من الإصابة، إذ يستعد لاستئناف تقديم برنامجه «الحكاية»، عبر قناة «إم بي سي مصر»، اعتبارًا من غد الجمعة.

وأكد مصدر من فريق البرنامج، لـ«الوطن»، أنّ عمرو أديب تماثل للشفاء وصار يُمارس حياته بشكلٍ طبيعي، ويكون ظهوره الأول على الشاشة عقب التعافي، غدًا الجمعة من خلال برنامجه.

وأوضح المصدر، أنّ عمرو أديب، سيُقدم خلال حلقة الغد، العديد من الفقرات المُتنوعة، ويستقبل مداخلات مختلفة في عدد من الموضوعات التي شهدها الساحة خلال اليومين الماضيين.

إصابة عمرو أديب ولميس الحديدي بكورونا

انا ولميس عندنا كورونا . الحمد لله الاعراض بسيطه وخفيفه . فاصل قصير ونواصل . ارجوكم ادعوا معنا . — Amr Adib (@Amradib) January 6, 2022

وكان عمرو أديب أعلن إصابته وزوجته الإعلامية لميس الحديدي، بفيروس كورونا، إذ كتب قبل أيام عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات «تويتر»، حيث طمأن الجمهور على حالتهما الصحية آنذاك، وأنّ الأعراض بسيطة وخفيفة، إذ ناشد مُتابعيه بالدعاء لهما لحين التماثل للشفاء، والعودة إلى الشاشة واستئناف عملهما بشكلٍ طبيعي.

أديب ينعى وائل الإبراشي

وحرص عمرو أديب، على نعي صديقه الإعلامي وائل الإبراشي، رغم وجوده في العزل، إذ أعرب عن صدمته الشديدة بوفاته، لاسيما وأنه كان يُخبر بأنه في مرحلة التعافي، واصفًا إياه بـ«أستاذ متميز وله بصمات وحلقات مهمة».