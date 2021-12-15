براءة عمرو أديب من قضية سب وقذف محمد رمضان

قضت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم الأربعاء، ببراءة الإعلامي عمرو أديب في الدعوى المقامة من الفنان محمد رمضان ضده بسبه وقذفه في برنامجه «الحكاية»، بعد صدور حكم بتغريمه 10 آلاف جنيه كتعويض للفنان محمد رمضان.

وصرح طارق جميل سعيد، محامي الإعلامي عمرو أديب، بأنه تقدم باستئناف على حكم محكمة جنح الشيخ زايد، الصادر اليوم، بتغريم موكله مُقدم برنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر»، 10 آلاف جنيه، في الدعوى المقامة من الفنان محمد رمضان، ضده يتهمه فيها بسبه وقذفه.

رفع دعوى سب وقذف ضد الإعلامي عمرو أديب

كان الدكتور أحمد الجندي المحامي، قد تقدم وكيلا عن الفنان محمد رمضان، برفع دعوى سب وقذف ضد الإعلامي عمرو أديب يتهمه، إثر هجومه في حلقة سابقة عليه، عقب انتقاده لفيديو «الفلوس» الشهير الذي نشره الفنان بعد الحكم عليه في قضية الطيار أشرف أبو اليسر، عبر برنامجه «الحكاية» والمذاع على فضائية mbc.

محامي رمضان ادعى استغلال أديب لبرنامجه لمخالفة ميثاق العمل

وجاء في صحيفة الدعوى أن المعلن إليه الأول الإعلامي عمرو أديب، استغل وظيفته كإعلامي وخالف ميثاق العمل فأراد أن يحقق لنفسه سبقا صحفيا إعلاميا وشهرة زائفة، فوجه عبارات وألفاظا وسبا وقذفا وتشهيرا وتهديدا للطالب، وبث ذلك من خلال منصته الإعلامية.

وحسب الدعوى فإنه قصد منها النيل من سمعة وشرف وإهانة عائلته، وأخذ يتناول موضوعا عاما بصفة شخصية، وأباح لنفسه تجريح الطالب وسبه وسب عائلته.

وأضافت الدعوى المقدمة، أن المتهم ارتكب جرائم السب والقذف مستغلا منصة الإعلام للتشهير العلني وتهديد الطالب المدعي بالحق المدني، وذلك على نحو سلف ذكره من عبارات وألفاظ وذلك عبر قناة mbc.

ورأت المحكمة في حكمها أن «أديب» لم يخالف ميثاق الشرف الإعلامي، وأن حديثه عن «رمضان» من قبيل النقد المباح، وأنه لم يستخدم أي عبارات سب وقذف في حقه، لذلك قضت ببراءته.

أديب تقدم بـ4 بلاغات ضد محمد رمضان

وقال طارق جميل سعيد، إن أديب تقدم بـ4 بلاغات ضد محمد رمضان، في شهر إبريل الماضي، اتهمه فيهم بالسب والقذف والتشهير والحط من القدر واستخدام صوته على محتوى دون إذنه، بالإضافة إلى سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وما زالت قيد التحقيقات في نيابة 6 أكتوبر.

وأضاف دفاع أديب أن موكله يثق تمام الثقة في نزاهة وعدالة النيابة العامة والقضاء المصري للحصول على حقه كاملا في الجرائم المؤثمة قانونا التي ارتكبها «رمضان» في حقه.