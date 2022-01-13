5 مشاهد تروي قصة قتل طالب الرحاب بمساعدة خطيبته.. دفنوه في الشقة

في 19 أغسطس عام 2018، وداخل إحدى الشقق السكنية الواقعة داخل حي الرحاب بالقاهرة الجديدة، كان الفصل الأخير من قصة الحب التي جمعت بين طالب الرحاب وطالبة بالجامعة تدعى «حبيبة»، من خلال نهاية خططها الشيطان، حينما اتفقت حبيبته مع والدها على استدراجه إلى شقتهم الجديدة في منطقة الرحاب، حتى تسلمه لوالدها الذي أعد بدوره العُدة وجهز لقتله بمساعدة آخرين.

استدراج طالب الرحاب وقتله ودفنه

راح مع «حبيبة» طالب الرحاب إلى الشقة دون أن يشك لحظة في نيتهم، وهناك داخل الشقة كان والد خطيبته ينتظره ليقوم بقتله بمساعدة آخرين، ويحفروا له مقبرة داخل الشقة ليدفنوه بها، ثم سرقوا متعلقاته وأغلقوا الشقة وغادروا.

غير أنه لم يمر الكثير من الوقت على وقوع الجريمة، حتى تمكن رجال المباحث من كشف غموض اختفاء المجني عليه، والتوصل الى المتهمين وضبطهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إحالة المتهمين إلى الجنايات

وتعيد «الوطن» نشر أمر إحالة المتهمين وتفاصيل الجريمة التي شهدها الحي الراقي «الرحاب»، فبعد ضبط المتهمين مرتكبي جريمة قتل طالب الرحاب وإخفاء جثته داخل مقبرة حفروها داخل الشقة، وبعد تحقيقات جهات التحقيق معهم، أحال النائب العام المدعو «أشرف ح. ع»، 55 عاما، صاحب مكتب مقاولات، وابنته «حبيبة»، 20 عاما، طالبة بالجامعة البريطانية، و6 متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل المجني عليه.

خلاف ثم قتل

بداية الواقعة كانت بخلاف بين المجني عليه وبين والد «حبيبة»، فاتفق المتهم على التخلص منه، ومن أجل تنفيذ الجريمة استأجر إحدى الشقق السكنية بمنطقة الرحاب، واستدرج الضحية إلى الشقة عن طريق خطيبة المجنى عليه، فأشتركوا جميعًا فى قتله، ومن أجل التخلص من الجثة قاموا بدفنها فى حفرة أعدها المتهم الأول، وبعد التخلص منه قاموا بسرقة المتعلقات التى كانت معه.

هروب وتزوير

أما عن الخلاف الذى بين المتهم وبين المجنى عليه، فيرجع قيام المتهم الأول بتزوير بطاقة تحقيق شخصية للهروب من حكم قضائي ضده بالسجن، واكتشاف المجنى عليه هروب المتهم من حكم قضائى وتزويره بطاقة تحقيق شخصية، وأمام جهات التحقيق أعترف المتهم بإرتكابه للجريمة.

احالة للمفتي

واليوم، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، إحالة المتهم أشرف، والد الطالبة «حبيبة» في القضية المعروفة بـ«قتل طالب الرحاب» للمفتي، للتصديق على حكم إعدامه شنقا، كما قررت تأجيل الحكم علي باقي المتهمين لجلسة 14 أبريل المقبل.