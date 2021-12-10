محتويات مقبرة عين شمس.. أبرزها تابوت من البازلت

خلال اليومين الماضيين، كان حدث القبض على عصابة تنقيب عن الآثار أسفل أحد العقارات السكنية في منطقة عين شمس من ضمن أهم الأحداث التي حظيت باهتمام الرأي العام، وزادت التساؤلات عن محتويات مقبرة عين شمس التي تم استخراجها أمس الخميس.

ومحتويات المقبرة وفقا لتصريحات خاصة لـ«الوطن» من مصدر في منطقة آثار المطرية تأتي كالتالي:

محتويات مقبرة عين شمس

1 - من أهم محتويات المقبرة تابوت من العصر المتأخر مصنوع من البازلت الأسود، حيث يتجاوز طوله 2 متر، كما أنه محفور عليه نص جنائزي مأخوذ من كتاب الموتى، ومن المرجح أن يكون لكاهن كان في العصر المتأخر ويدعى «بخر- اف».

ونُقش على جانبي التابوت آلهة الحماية وهم إيزيس ونفتيس، وأيضا نقش لأسماء وألقاب الكاهن، مع اسم أبيه، وخلال الفترة الحالية تجرى دراسات للنقوش.

2 - وبجوار الكشف الأثري عثر على ما يقرب من 300 قطعة أثرية، وتنقسم المحتويات إلى أواني فخارية، مع تماثيل أوشبتي، بالإضافة إلى أواني كانوبية من أجل حفظ الأحشاء، وتلك هي محتويات مقبرة الكاهن بالكامل.

المنطقة رملية كان يدفن الموتى بها حتى لا تتحلل المومياوات

وأضاف المصدر بمنطقة آثار المطرية أن تلك المنطقة تتميز بأنها منطقة رملية، ولذلك كان يُفضل دفن الموتى بهذه المنطقة حتى لا تتسبب كل من المياه والرطوبة في تحلل المومياوات، وهو ما يمنع انتقالها للعالم الآخر.

نقل التابوت والقطع الأثرية إلى منطقة المسلة في المطرية

وأكد المصدر أنه تم نقل التابوت وجميع القطع الأثرية التي عثر عليها داخل الكشف الأثري بمنطقة عين شمس إلى منطقة المسلة في المطرية، من أجل ترميمها، إلى جانب التعامل معها حتى يتم اتخاذ قرار يتعلق بعرضها في أحد المتاحف.