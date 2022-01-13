هجوم صاروخي على السفارة الأمريكية ببغداد.. وتفعيل منظومة الدفاع الجوي

كشفت مصادر وفيديو مصور عن تعرض السفارة الأمريكية في بغداد لهجوم صاروخي، وهو ما استدعى تفعيل منظومتها الدفاعية الجوية، ردا على هذا الهجوم.

تفعيل المنظومة الدفاعية الجوية للسفارة الأمريكية بعد تعرضها لهجوم صاروخي

وأفادت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية بتعرض المنطقة الخضراء في بغداد لهجوم صاروخي، وسط معلومات عن استهداف السفارة الأمريكية هناك، وأفاد مراسل الشبكة، بأن المنظومة (الدفاعية الجوية) فُعلت بعد تعرض السفارة إلى هجوم صاروخي.

وأشارت الشبكة إلى معلومات متضاربة من مصدرين أمنيين أحدهما أشار إلى أن الهجوم كان بطائرة مسيرة، وآخر تحدث عن قصف بصواريخ (كاتيوشا)، غير أن سكاي نيوز عربية أشارت في نبأ عاجل إلى استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بصاروخين.

فيديو مصور للحظة تفعيل منظومة الدفاع الجوي في السفارة الأمريكية

وحصلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية على مقطع فيديو مصور للحظة تفعيل منظومة الدفاع الجوي C-RAM في السفارة الأمريكية ببغداد، ووفقا للفيديو فإن المنظومة تم تفعيلها بعد تعرض السفارة إلى هجوم.

وسبق وتعرضت السفارة الأمريكية في بغداد لأكثر من هجوم صاروخي، كان آخرها في الشهر الماضي.