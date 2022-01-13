طبيب وائل الإبراشي: التحاليل ليست منطقية.. وحالته ساءت بشكل غامض

فجّر الدكتور أبانوب عاطف، طبيب التحاليل المعالج للإعلامي الراحل وائل الإبراشي، مفاجأة حول حالته الصحية في أيامه الأخيرة، مؤكدًا أنه وجد نتائج ليست منطقية خلال جمع عينات التحاليل قبل وفاته.

تدهور مفاجئ

وكشف طبيب وائل الإبراشي خلال حديثه مع «الوطن»، أن حالته الصحية كانت تسوء بشكل مفاجئ وغامض فيما يتعلق بنتائج التحاليل المعروفة طبيًا بـ«بروتين سي آر بي» التي خضع لها الإعلامي الراحل، قائلا: «البروتين أصبح يزداد في الجسم ووصل إلى 24، وازداد بعد ثلاثة أيام فقط وأصبح 179، وبعدها بيومين فقط وصل إلى 244، وهي أشياء ليست منطقية بالنسبة للحالة».

وتابع طبيب التحاليل أن هناك تجربة غامضة ربما أدت إلى وفاة الإعلامي وائل الإبراشي: «أنا معرفش نوع العلاج اللي تلقاه، وممكن يكون أدخله في مرحلة تانية من العلاج، وفي الوقت نفسه مش متأكد إن في قصد عشان حالته تسوء».

وأضاف طبيب التحاليل أن الإعلامي وائل الإبراشي تواصل معه قبل أيام من وفاته، وأخبره في مكالمة هاتفية أنه يعاني من سعال شديد، يتبعه نزول كتل من الدماء، وهو الأمر الذي أثار حالة من الدهشة حول وصول الحالة من مستقرة إلى خطيرة في غضون أيام.

بكتيريا غامضة على الرئة

وذكر «عاطف» أن هناك بكتيريا غامضة ظهرت على الرئة بشكل مفاجئ، مشيرًا إلى أنه ليس من المنطقي أن تسوء حالة الإعلامي الصحية إلى هذا الحد: «شُفت ناس عندها 90 سنة، ورغم كدا نتائج التحاليل الخاصة بحالتهم الصحية مش بتوصل لكدا».

واستنكر الطبيب أبانوب عاطف تداول صورته على مواقع التواصل الاجتماعي بصحبة الإعلامي وائل الإبراشي على أنه الطبيب المعالج، والمعروف أنه تسبب في خطأ طبي أدى لوفاته، موضحًا أن الصورة التُقطت خلال زياراته له في الأيام الأخيرة لأغراض العلاج.