أول رد من معهد الكبد على اتهام طبيب بالتسبب في وفاة وائل الإبراشي

علّق الدكتور هشام عبدالدايم، رئيس المعهد القومي للكبد التابع لجامعة المنوفية، على الموضوع المثار إعلاميًا باتهام الدكتور شريف عباس، الأستاذ بالمعهد القومي للكبد، بالتسبب في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، من خلال تشخيصه بـ«الخطأ»، ومنحه أدوية غير معتمدة، قائلا : «الإعلامي وائل الإبراشي لم يتم معالجته في المعهد القومي للكبد ولم يأت إلينا، وحال ثبوت الإدانة تجاه أي طبيب يقوم بمخالفة، يتم انتظار التحقيقات ونتائجها، وفور ورودها للمعهد، يتم فتح التحقيق كاملًا وفقًا للقانون، واتخاذ كافة الإجراءات».

رئيس معهد الكبد: «الإبراشي» لم يتم علاجه في المعهد

و أضاف رئيس المعهد القومي للكبد التابع لجامعة المنوفية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «حال الإدانه ستكون هناك إجراءات قانونية وفقًا لقانون تنظيم الجامعات، مضيفاً أن الإعلامي وائل الإبراشي لم يتلق العلاج بمعرفة معهد الكبد القومي، ولم يكن المعهد طرفا فيه، لافتا إلى أن ما يثار سيكون قيد التحقيقات من الجهات المختصة، وحال ورود النتائج من الجهات المختصة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، مؤكدًا على أنه حال ورود أي مخاطبات رسمية تجاه المنتسبين للمعهد، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة».

بلاغ للنائب العام وشكوى لنقابة الأطباء ضد شريف عباس

ومن ناحية أخرى، تقدم سمير صبري، المحامي، بصفته وكيلًا عن سحر أحمد محمود عبده شراقي، أرملة المرحوم الإعلامي وائل الإبراشي، اليوم، ببلاغ ضد الطبيب شريف عباس، صاحب مركز الكبد ومناظير الجهاز الهضمي، عن اتهامه باغتيال المرحوم وائل الإبراشي، على سند من القول.

وجاء البلاغ كالآتي: «جريمة قتل مكتملة الأركان راح ضحيتها الإعلامي وائل الإبراشي، ارتكبها الطبيب شريف عباس، مع سبق الإصرار والترصد، إذ خدع الطبيب المبلغ ضده، المرحوم، بأن لديه أقراص سحرية، اكتشفها، تشفي أخطر كوفيد في أسبوع، وأقنعه بأن يعالجه في المنزل حتى لا يتسرب الاختراع العجيب، وأن المستشفى لن تستطيع أن تفعل له شيء زيادة، وكتب أعجب روشته في تاريخ الطب، جرعة كورونا قرص كبير، وقرص صغير يومياً».