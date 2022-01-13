المركزي: صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية على مدار الأسبوع المنتهي

أشار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية لشهر ديسمبر الماضي، إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع مما كان متوقعًا وبوتيرة أسرع، مع احتمالية تقليص الأصول بميزانية البنك الفيدرالي في غضون عام 2022.

وأفاد تقرير صادر عن البنك المركزي المصري مساء اليوم، عن أداء الأسواق العالمية على مدار الأسبوع، بأنَّ محضر اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يميل إلى رفع سعر الفائدة على الدولار، أدى إلى صعود عوائد سندات الخزانة على مستوى جميع الآجال.

أسبوع دام لسوق السندات الأمريكية

كما أشار التقرير إلى خسارة سندات الخزانة الأمريكية على مستوى جميع الآجال، حيث، بعد ترجيح التوقعات الخاصة بتوجهات «الاحتياطي الفيدرالي» نحو رفع سعر الفائدة على الدولار، وكان ارتفاع العوائد مدفوعا بزيادة سعر الفائدة الحقيقي وتحديدا على السندات طويلة الأجل.

كما شهد يوم التداول الأول لعام 2022 تحولًا في تركيز المستثمرين من ارتفاع أعداد الإصابة بمتحور أوميكرون ليتجه نحو مسار تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

فيما قدم محضر اجتماع شهر ديسمبر للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة دليلًا قويًا على التعجيل برفع سعر الفائدة على الدولار، فقد تبدأ أول زيادة خلال أول اجتماع للاحتياطي الفيدرالي في شهر مارس المقبل، مع وتيرة ارتفاعات أسرع من المتوقع.

الانتعاش العام في التوظيف كان أسرع مما كان متوقعًا

وأظهر المحضر، أن المشاركين يعتقدون أن الانتعاش العام في التوظيف كان أسرع مما كان متوقعًا، بينما أضافت بيانات التوظيف الأمريكية الصادرة خلال الأسبوع دليلًا على أن سوق العمل في الولايات المتحدة يتعافى بالفعل، مما يزيد من احتمالية توجه البنك الفيدرالي نحو تشديد السياسة النقدية.

وعزز إصدار بيانات التوظيف الأمريكية القوية في بداية الأسبوع من حيث مؤشر التصنيع، وفرص العمل، ومعدلات الاستقالة، توقعات نمو السوق وقدمت هذه البيانات دلائل على اتجاه سوق العمل إلى التعافي.

وبحسب تقرير «المركزي»، دعم تقرير الوظائف الذي تم مراقبته بشكل مكثف هذا الأمر، حيث انخفض معدل البطالة وقفز معدل نمو الأجور.

ارتفاع عوائد السندات بشكل حاد عبر جميع الآجال

كما ارتفعت عوائد السندات بشكل حاد عبر جميع الآجال، حيث ارتفع عائد السندات لأجل سنتين بمقدار 12.99 نقطة أساس لتصل إلى 0.864%، وزادت عوائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 23.58 نقطة أساس لتصل إلى 1.500%.

بينما في الآجال الأطول، صعدت السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 25.19 نقطة أساس لتصل إلى 1.764%، وكذلك السندات لأجل 30 عامًا 21.32 نقطة أساس لتصل إلى 2.117%.