زيادة أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع سندات الخزانة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب عالميًا، اليوم الثلاثاء، إلى 1808.44 دولار للأوقية بنسبة 0.39٪، بعد أن سجلت أعلى مستوى في أكثر من شهر عند 1831.62 دولار يوم الاثنين، قبل أن تغلق على انخفاض بنسبة 1.5٪، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.61% إلى 1811 دولارا.

توقعات رفع أسعار الفائدة

قال إيليا سبيفاك، محلل استراتيجي للعملات في ديلي فوركس: «مع قرب نهاية عام 2021، كانت توقعات أسعار الفائدة ترتفع، لكن مخاوف التضخم كانت تتراكم بشكل أسرع» مشيرًا إلى أنه لذلك تم الحفاظ على أسعار الفائدة الحقيقية ثابتة، وهذا أعطى الذهب بعض الجاذبية كمخزن للقيمة المعدلة حسب التضخم، وفقًا لـ«CNBC».

ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات

وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها في ستة أسابيع أمس الاثنين، مع توقع المستثمرين أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في مارس، بعد فترة وجيزة من الانتهاء من تخفيض مشترياته من السندات.

وتؤدي العوائد المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك الذهب بدون فوائد.

وقد يستقر سعر الذهب الفوري حول مستوى دعم عند 1801 دولارًا للأونصة، ويختبر مقاومة عند 1815 دولارًا.