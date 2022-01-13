مديحة حمدي تنصح المواطنين بعد إصابتها بكورونا: بلاش الصيدلية المنزلية

نصحت الفنانة الكبيرة مديحة حمدي، المواطنين باتخاذ الإجراءات الوقائية والصحية للحيلولة دون الإصابة بفيروس كورونا المستجد، قائلة: «لازم ناخد بالنا، وأي دور برد نلجأ للطبيب على طول، الله يخليكم بلاش الصيدلية المنزلية».

«حمدي»: متقبلة الوضع وراضية ومتفائلة

وكشفت «حمدي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلام الناس»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، اليوم الخميس، عن آخر تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، قائلة: «متقبلة الوضع جدًا، وراضية ومتفائلة».

وتابعت: «بيجي لي أوقات ببقى مصحصة وكويسة الحمد لله، هو دور شديد، وعاوزين نوعي الناس من خلال المنابر الإعلامية وتاخد بالها أكتر».

العرض الأكبر كان في الجهاز التنفسي العلوي

وواصلت: «يوم الأحد الماضي شعرت بإرهاق، وجسمي كله مكسر بشكل غير طبيعي، وراسي غير متوازنة، وعاوزة عيني تبقى مغمضة، والجهاز التنفسي العلوي والحنجرة كان فيها ألم واحتقان، دة كان العرض الأكبر».

واستكملت: «بفضل الله مكنش فيه حرارة والأكسجين كان عندي كويس، وبفضل الله ومن كرمه الروح المعنوية مطلوبة والرضا مطلوب، بس ناخد حذرنا لأن هو موجود في الهواء وأي دور برد نلجأ للطبيب علطول، والله يخليكم بلاش الصيدلية المنزلية».

وأصيبت الفنانة مديحة حمدي بفيروس كورونا، خلال تواجدها في مدينة السويس، إذ كانت تُشارك في إحدى الفاعليات هناك، فيما شعرت ببعض الآلام حتى تبين إصابتها بكورونا، مما اضطرت للعودة إلى القاهرة على الفور، للوقوف على تفاصيل حالتها الصحية كافة، والخضوع للعزل المنزلي.

وكانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، ناشدت الجهات الإنتاجية بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية مشددة، خلال تصوير الأعمال الفنية، بشأن ضمان السلامة والحفاظ على صحة المُمثلين وجميع العاملين.