تطورات الحالة الصحية للفنانة مديحة حمدي بعد إصابتها بكورونا: مش قادرة تتكلم

صرحت سكرتيرة الفنانة مديحة حمدي، أنها بانتظار بروتوكول العلاج، بعد إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة أنها تعاني من مضاعفات كوفيد 19، وأبرزها تكسير بالجسم، وقالت السكرتيرة الخاصة بـ الفنانة مديحة حمدي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الثانية غير قادرة على الحديث، وأنها اكتشفت إصابتها بفيروس كورونا في أثناء تواجدها بمدينة السويس، وانتقلت إلى القاهرة لتلقي العلاج.

أعراض تعاني منها مديحة حمدي

وأوضحت أن مديحة حمدى تعاني من تكسير بالجسم، وبعض الآلام المماثلة للأنفلونزا العادية، لكنها لا تعاني من ضيق التنفس الذي يعد من أخطر أعراض فيروس كورونا، وأضافت، أن مديحة حمدي اكتشفت إصابتها بكوفيد 19، عقب تجمع مع بعض المقربين، مطالبة جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وجاءت إصابة الفنانة مديحة حمدي، من متحور كورونا المستجد الذي يسمى «أوميكرون»، بعد إعلان الفنانة نجلاء بدر إصابته بالمتحور نفسه، منذ أربعة أيام.

إصابة الأستاذ والتلميذة «عبد الرحمن أبو زهرة و مديحة حمدي»

كما أعلن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، عن إصابته بفيروس كورونا، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد شعوره بضيق تنفس، ومن المعروف أن الأول كان يدّرس للفنانة مديحة حمدي، بالمسرح المدرسي خلال المرحلة الثانوية، وأن والدتها هي من شجعتها على امتهان التمثيل بعد اكتشاف موهبتها، كما صرحت الثانية خلال إحدى اللقاءات الإعلامية لها.

دعوات لـ مديحة حمدي من المحبين والأقارب

تعد الفنانة مديحة حمدي من التجمات ذوات الشعبية الكبيرة، إذ امتلأت صفحاتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بدعوات جمهورها بالشفاء العاجل، كما كان من أبرز التعليقات لها أحد أقاربها، التي أشاد بها معلقا: «مامتي التانية كما اتعودت أقول لكي حبيبتي الفنانة القديرة مديحة حمدى شفاكي الله وعافاكي وطمئننا جميعاً عليكي وعايزة أقولك وحشتيني بجد».