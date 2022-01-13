الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة الإبراشي: عالجته لمدة 7 أيام فقط «فيديو»

قدم الدكتور شريف عباس، استشاري أول امراض الكبد والجهاز الهضمي، والطبيب المتهم بالتسبب في وفاة وائل الإبراشي العزاء لأسرة الإعلامي الراحل: «بعزي أسرة الراحل والشعب المصري والوطن العربي في فقدان الإعلامي الكبير صاحب التنوير وائل الإبراشي، كنت أتمنى أن تطول الصداقة ما بينا، بس المعرفة الحقيقة كانت بداية التعب»، موضحًا أنه كان يقوم ببعض المداخلات التليفزيونية سواء في برنامج الخاص بالراحل أو أي قنوات أخرى، لكنه عرفه عن قرب في أثناء مرضه.

مدة علاجه للإبراشي كانت أقل من 7 أيام فقط

وأضاف «عباس»، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» عبر بث مباشر، أن مدة علاجه للإبراشي كانت أقل من 7 أيام فقط، كما رفض ذكر المعلومات الطبية الحقيقة للحالة، إذ ذكر أن هذه المعلومات لا يمكن أن تقال في وسائل الإعلام، وهي معلومات كثيرة وتثبت عدم وجود أي خطأ طبي خلال علاجه على الإطلاق: «لا يمكن نقول المعلومات دي في الإعلام، دي تظهر لجهات التحقيق لأن دي أسرار مرضى، ومينفعش حد يطلع تحليل أو حاجة خاصة بالمريض، قدامهم يروحوا النقابة أو جهات التحقيق».

لا يجب التسرع على المواطنين بالحكم على الاطباء بالإهمال

وأشار الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة وائل الإبراشي، إلى أنه لا يجب التسرع على المواطنين بالحكم على الأطباء بالإهمال رغم أنهم يخدمون المواطنين في المستشفيات مقابل ملاليم: «الإبراشي رفض يروح المستشفى في البداية، وهو اللي اختار يخليه في البيت لآخر وقت، وإحنا والمتابعين مع الحالة ضغطنا عليه عشان ينتقل للمستشفى، وطلبنا من وزارة الصحة والسكان سيارة إسعاف وبالفعل وصلت خلال دقيقتين، وتم إدخاله المستشفى على الفور من أجل استكمال علاجه»