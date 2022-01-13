الأطباء: استمعنا للطبيب المتهم بتدهور صحة وائل الإبراشي.. وبدء التحقيق الثلاثاء

قررت لجنة التحقيق بنقابة الأطباء برئاسة الدكتور جمال أبو عميرة، عقد لجنة تحقيق رسمية مع الطبيب المتهم بالتسبب في تدهور صحة الإعلامي وائل الإبراشي قبل وفاته نتيجة خطأ طبي الثلاثاء القادم، بحضور الدكتور خالد أمين عضو لجنة التحقيق بالنقابة، ومستشار من النيابة الإدارية، وفقا لما صرح به الدكتور جمال عميرة.

الاستماع لأقوال طبيب الإبراشي

وعقدت نقابة الأطباء اليوم الخميس جلسة استماع للطبيب «ش. ع»، داخل مقر النقابة، وقال «أبوعميرة» : «الجلسة تم عقدها بناء على رغبة الطبيب الذى حضر إلى النقابة لتقديم شكوى بشأن ما أثير ضده وتوضيح موقفه أمام النقابة».

وأكد رئيس لجنة التحقيق بنقابة الأطباء أن الطبيب شرح حالة الإعلامي وائل الإبراشي قبل وفاته وكيف تدهورت والبروتوكولات العلاجية التي طبقها مع الإعلامي الراحل.

وقال الدكتور أيمن سالم أمين عام نقابة الاطباء، إنه في حال فتحت النيابة العامة التحقيق في البلاغ المقدم اليوم من قبل أرملة الإعلامي وائل الإبراشي، سيتم إيقاف التحقيق مع الطبيب المتهم في النقابة لحين الانتهاء من تحقيقات النقابة.

استمرار التحقيق مع الطبيب

وأضاف أمين عام الأطباء في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: أن النقابة ستستمر في تحقيقها مع الطبيب للوقف على صحة الاتهامات التي نُسبت إليه، بعد انتهاء النيابة من تحقيقها سواء حفظت النيابة التحقيق او أدانت الطبيب.

وأوضح «سالم»: «سنستمر في التحقيق لاستكمال الإجراءات العقابية حال الإدانة أو استضاح ما إذا كان هناك خطأ مهنيا غير خاضع لقانون العقوبات لكنه خاضع لقانون لآداب المهنة ومحاسبة الطبيب عليه حال ثبوته».