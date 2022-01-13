خالد منتصر: «الإبراشي» تناول أقراصا مجهولة مكتوبا عليها «جرعة كورونا»

وجّه الدكتور خالد منتصر، الكاتب والمفكر السياسي، بضرورة عدم أخذ المريض لأي دواء غير معروف المصدر، وكذلك عدم السماح لأي طبيب بأن يُجرب عليه دواء لم تعترف به منظمة الدواء الأمريكية «إف بي آي»، أو لم تُجرَ عليه أبحاث علمية موثقة، «هو ده الأساس، لأن ما حدث مع الإعلامي القدير الراحل وائل الإبراشي أنه أخذ أقراصا مجهولة المصدر مكتوبا عليها جرعة كورونا، وهذه الأقراص من السوفالدي، إيه علاقة السوفالدي بكورونا».

المريض يتبع برتوكولاً علاجيًا معينًا

وأضاف «منتصر»، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية ياسمين عز، الذي يُعرض على قناة «إم بي سي مصر»، قائلا: «لو قيل لي إن أحدًا كتب بحثًا في مكان ما ونُشر في مكان ما قبل كده عشان كده هاخد الدواء، هذا كلام لا يثبت أي مناقشة علمية تمت عليه، المسألة يا جماعة اتباع برتوكول محدد، ومفيش مساحة للإفتاء في مثل هذه المسائل، من يعالج وائل الإبراشي المفروض أن يكون طبيب صدر وليس طبيب جهاز هضمي».

غير مسموح بإجراء تجارب الأدوية خارج النظم المتعارف عليها

وأشار الكاتب والمفكر السياسي إلى أنه من الممنوع والمجرَّم إجراء تجارب على أي أدوية جديدة خارج النظم المتعارف عليه، «ماينفعش يتعمل تجارب عليه في المنزل، ولا في العيادة، إجراء التجارب السريرية له قواعد وأماكن لا يمكن الخروج عنها».