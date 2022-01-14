تأجيل محاكمة 7 متهمين في قضية السرقة بالإكراه بعين شمس لـ15 فبراير

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، الخميس، تأجيل محاكمة 7 متهمين، لإدانتهم بسرقة المنقولات والمبلغ النقدي بالإكراه، لجلسة 15 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار، برئاسة المستشار مصطفى عبد الفتاح لبنه، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، السعيد محمود محمد، وأمانة سر رجب شعبان، محمد علاء.

سرقة بالإكراه

أكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 10587 لسنة 2021 جنايات عين شمس، أن المتهمين «مراد. ن، 37 عامًا، صاحب مصنع ثلج»، «عزالدين. ن، 28 عامًا، صاحب وشريك مصنع ثلج»، «عمر. ص، 31 عامًا، مطور عقاري»، «عمرو. ص، 27 عامًا، صاحب محلات هواتف محمول»، «علي. ر، 31 عامًا، صاحب محل أثاث»، «قايد. ع، 33 عامًا، تاجر فاكهة»، «أحمد. ن، 42 عامًا، تاجر ثلج» لأنهم في يوم 7 ديسمبر 2020 بدائرة قسم شرطة عين شمس، سرقوا المنقولات والمبلغ النقدي المبينين وصفاً وقدراً بالأوراق المملوكة للمجنى عليه «ثابت. ع».

كان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن دلفوا إلى الحانوت الخاص به، وأشهروا بوجهه أسلحة نارية وبيضاء، موضوع الاتهامات اللاحقة، ما شل مقاومته، وبث الرعب في نفسه وتعدوا عليه بالضرب، محدثين إصابته الموصوفة بالأوراق، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقولات، أحرز السابع وحاز الباقون بواسطته سلاحاً نارياً مششخن «طبنجة» بدون ترخيص، حازا وأحرزا أسلحة بيضاء «مطاوي» دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.

أقوال المجنى عليه في تحقيقات النيابة العامة

وجاء في أقوال المجنى عليه «ثابت. ع»، أنه حال تواجده بالحانوت الخاص به دلف المتهمين آخرين وتكالبوا عليه متعديين عليه ضرباً بالأيدي بعموم جسده محدثين إصابته، واتلفوا بعض المنقولات بالحانوت حال حملهم سلاحاً نارياً وأسلحة بيضاء واستولوا على مبلغ مالي وذاكرة تخزين كاميرات المراقبة لقيامه بتشغيل شخص معه على خصومه ثأرية مع المتهمين.