ضبط عاطل حاول هتك عرض سيدة أثناء سرقة شقتها السكنية بالمحلة

تمكن ضباط مباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، اليوم، من إلقاء القبض على عاطل مسجل خطر، حاول هتك عرض سيدة متزوجة أثناء سرقته شقه سكنية بمنطقة شارع الترعة بمدينة المحلة الكبرى، وتم اقتياد المتهم عقب طعنه السيدة وطفلها، إلى ديوان قسم شرطة ثان المحلة لعرضه على النيابة العامة، فيما خصصت سيارة إسعاف لنقل الضحية وطفلها إلى مستشفى المحلة العام لإنقاذ حياتها.

عاطل مسجل شقي خطر يعتدي على زوجة ويصيبها بطعنات

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العقيد محمد حوام، مأمور قسم شرطة ثان المحلة الكبري يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول إصابة المدعوة «فاطمة.ع» 27 عاما، مصابة بطعنات، من محاولة هتك عرض وإصابة طفلها بطعنات من سلاح أبيض على أيدي مسجل شقي خطر.

تفاصيل واقعة التعدي على زوجة ومحاولة هتك عرضها بالمحلة

وانتقلت القيادات الأمنية تحت قيادة العقيد خالد عبد الفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها المقدم محمد صقر مفتش مباحث قسم شرطة ثان المحلة، أن المتهم مرتكب الواقعة يدعى «محمد حسين حسب الله» 29 عاما، عاطل مسجل شقي خطر بحوزته سلاح أبيض «سكين»، حال سرقته شقة الضحية انتقاما من زوجها «إبراهيم .ا» سائق توك توك باليومية.

ضبط المتهم

وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم، كما دفعت الأجهزة الأمنية بسيارة إسعاف لنقل السيدة الضحية وطفلها إلى طوارئ مستشفى المحلة العام لإسعافهما.

تجديد حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان.