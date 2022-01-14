أماكن سقوط الأمطار غدا.. تمتد إلى القاهرة الكبرى

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانا تحذيريا بشأن حالة الطقس، معلنة أماكن سقوط الأمطار غدا، حيث يتوقع خبراء الأرصاد، أجواء شديدة البرودة خلال الـ72 ساعة المقبلة، إذ تنخفض درجات الحرارة علي الأنحاء كافة، ليسود طقس بارد نهارا على شمال البلاد، مشيرة على أنه من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة 16 درجة وتصل إلى 8 درجات ليلا ليكون الطقس ليلا، وفي الصباح الباكر شديد البرودة.

أماكن سقوط الأمطار غدا

ونوهت الأرصاد خلال بيان صادر عنها إلى أماكن سقوط الأمطار غدا، إذ يتوقع خبراء الطقس سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على بعض أجزاء السواحل الشمالية، شمال الوجه البحري، ومدينتي حلايب وشلاتين، خلال يوم الجمعة، بينما تشهد بعض مناطق جنوب الوجه البحري، ومدن للقناة، أمطارا خفيفة على فترات متقطعة تمتد للقاهرة الكبرى، مساء، على أن تنشط حركة الرياح على بعض مناطق القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، على فترات متقطعة، أما عن طقس السبت فتشير التنبؤات الجوية إلى تساقط أمطار خفيفة تصل لمتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، وشمال الدلتا.

درجات الحرارة الجمعة

وأعلنت الهيئة درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة الجمعة على كافة الأنحاء والتي جاءت على النحو التالي:

القاهرة 16 11

الإسكندرية 15 11

وادي النطرون 15 11

طنطا 16 11

شبين الكوم 16 10

دمنهور 15 11

بلطيم 16 12

مطروح 15 12

السلوم 15 12

سيوة 16 08

بورسعيد 16 10

دمياط 17 10

الزقازيق 16 11

المنصورة 17 11

الإسماعيلية 17 11

السويس 17 11

العريش 15 10

رفح 15 10

رأس سدر 20 10

نخل 20 04

نويبع 20 16

طابا 19 14

كاترين 15 01

الطور 22 13

شرم الشيخ 21 13

الغردقة 21 13

مرسى علم 23 14

الفيوم 17 07

بني سويف 17 08

المنيا 17 08

أسيوط 17 07

سوهاج 19 08

قنا 19 09

الأقصر 21 09

أسوان 21 09

إدفو 24 09

أبو سمبل 25 11

الوادي الجديد 25 05

شلاتين 25 13

أبو رماد 25 13

حلايب 24 14

رأس حدربة 23 14.