الأرصاد: أمطار على القاهرة والسواحل الشمالية.. وموجة باردة تبدأ الغد

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، بعض التغييرات فى الأحوال الجوية بداية من مساء اليوم الخميس، وذلك يرجع لتأثر البلاد بكتل هوائية شمالية غربية رطبة، ستزيد من حركة تكاثر السحب على شمال الدلتا، والسواحل الشمالية للبلاد.

وأوضحت الدكتورة منال العارف، بهيئة الأرصاد الجوية، أن هذه الكتل الهوائية ستتسب فى سقوط الأمطار، على شمال الدلتا، وجنوب البحر الأحمر، والسواحل الشمالية، ومن المتوقع وصول هذه الأمطار إلى القاهرة الكبرى، مساء اليوم، وستكون ما بين خفيفة ومتوسطة مساء، كما ستتأثر بهذه الكتل الهوائية، مناطق جنوب الدلتا وجنوب الوجه البحري، وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وستشهد أيضا سقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة.

واضافت «العارف»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه بداية من غد الجمعة، نتوقع انخفاضا فى درجات الحرارة على كافة محافظات الجمهورية، وسيكون ما بين 2-3 درجة، وهذا سيجعل الطقس باردا خلال ساعات النهار، وشديد البرودة خلال ساعات الليل، وأن الانخفاض سيستمر حتى منتصف الأسبوع القادم.

وأشارت «العارف»، إلى أن حركة الرياح وتأثر البلاد بالكتل الهوائية الجافة القادمة من الصحراء الغربية، وانخفاض نسبة الرطوبة، هى سبب اختفاء الشبورة خلال الأيام الماضية.

وكانت قد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن بداية تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة، منذ صباح اليوم على جنوب الصعيد، والسواحل الشمالية، وبعض المدن المطلة على جنوب البحر الأحمر، ويصاحبها سقوط الأمطار على مناطق متفرقة، تمتد خلال الساعات القادمة إلى الدلتا.

وتتراوح درجات الحرارة اليوم، بين 18 درجة بالقاهرة في فترات النهار، وتصل إلى 11 درجة خلال ساعات الليل، و24 درجة فى جنوب سيناء فى فترات النهار، وليلا تصل إلى 13 درجة، و19 درجة على شمال الصعيد نهارًا، و19 درجة ليلًا، فى حين تصل إلى 26 درجة نهارا على جنوب الصعيد، وتصل إلى 9 درجات ليلًا.