«الأرصاد»: انخفاض جديد في درجات الحرارة.. وموجة أمطار تمتد إلى القاهرة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي تتبع وزارة الطيران المدني، من انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، وكذلك من موجة أمطار متفاوتة الشدة تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من أنحاء البلاد، كاشفة عن خريطة الظواهر الجوية المتوقعة على الأنحاء كافة، خلال الفترة من الجمعة الموافق 14 يناير الجاري، حتى الأربعاء المقبل الموافق 19 من الشهر نفسه.

انخفاض جديد في درجات الحرارة

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم، إن الطقس يشهد انخفاضا في درجات الحرارة اعتبارا من غد الجمعة، إضافة إلى موجة من الأمطار تختلف شدتها حسب المنطقة، إذ يسود طقس بارد نهاراً على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، بينما يكون طقس المدن الواقعة في شمال الصعيد، مائلا للبرودة، أما جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، فيكون الطقس مائلا للدفء.

وذكرت الهيئة أن الطقس يشهد برودة شديدة على الأنحاء كافة خلال ساعات الليل، تصل إلى حد الصقيع على مناطق وسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار متوسطة ورياح

وتابعت الهيئة، بأن طقس الجمعة يشهد تساقطا للأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة، على بعض أجزاء السواحل الشمالية، شمال الوجه البحري، ومدينتي حلايب وشلاتين، بينما تشهد بعض مناطق جنوب الوجه البحري، ومدن للقناة، أمطارا خفيفة على فترات متقطعة تمتد للقاهرة الكبرى، مساء، على أن تنشط حركة الرياح على بعض مناطق القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

كما يشهد طقس السبت بعض الأمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على أجزاء من السواحل الشمالية، وشمال الدلتا، فضلاً عن نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من السواحل الشمالية، والوجه البحري، ومدن القناة، وسيناء، الأحد المقبل، مع نشاط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، على فترات متقطعة، وفقا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

وتشير توقعات الأرصاد إلى أن طقس الاثنين يشهد نشاطا للرياح على بعض مناطق القاهرة الكبرى، والسواحل الشرقية، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة، فضلاً عن تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الدلتا، على فترات متقطعة.

طقس الثلاثاء.. شبورة مائية ورياح

ونوّهت الهيئة إلى أن التوقعات تشير إلى انتشار الشبورة المائية في الصباح، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، الثلاثاء المقبل الموافق 18 يناير الجاري، إضافة إلى نشاط حركة الرياح على بعض مناطق السواحل الغربية، جنوب سيناء، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما يشهد يوم الأبعاء نشاطا للرياح على بعض مناطق القاهرة، والسواحل الشمالية، على فترات متقطعة، فضلا عن انتشار الشبورة خلال ساعات الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.