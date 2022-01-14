توفير 5400 فرصة عمل من 900 وحدة طعام متنقلة بمبادرة «إيجي تراك»

دشنت وزارة التنمية المحلية والشباب والرياضة الصفحة الرسمية لمبادرة «إيجي تراك» على الموقع الرسمي لكلا الوزارتين على الإنترنت وصفحتهما الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وتأتي هذه المبادرة في إطار اهتمام السيد رئيس الجمهورية بالشباب وتشجيعهم على الاستثمار، وتوجيهاته بالتوسع في دعم ريادة الأعمال وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدورها في توفير فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم.

منظومة الشباك الواحد

تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الشباب والرياضة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لإطلاق وتنفيذ مبادرة «إيجي تراك» والمعنية بتيسير كل الإجراءات وتقديم حزمة من الخدمات لدعم ومساندة ومساعدة الراغبين في إقامة هذا المشروع في كل النواحي الفنية والإجرائية والتمويلية من خلال منظومة الشباك الواحد في إطار القانون رقم 92 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد وزير التنمية المحلية رقم 111 لسنة 2019م، الموضحة لاشتراطات التقدم من «صورة الرقم القومي للمتقدم، صحيفة الحالة الجنائية حديثة وغيرها كذا «الإجراءات المُيسرة لاستخراج التراخيص اللازمة، المواصفات الآمنة والصحية لوحدات الطعام المتنقلة، موقع الوحدة، قائمة بموردين الوحدات والآلات والمعدات، التدريب الفني والإداري، التمويل اللازم، إلخ».

تخدم الأعمار من 21 عاما وذوي الهمم

ويستفيد من هذه المبادرة كل فئات المجتمع من 21 وحتى 55 سنة، وكذلك ذوي الهمم من الراغبين في الاستفادة من المبادرة، ويتم التنفيذ في الأماكن التي تخصصها كل محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية بالإضافة إلى مراكز الشباب والهيئات والمنشآت التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

8 محافظات

ونظرا لأهمية المبادرة من الناحية القومية، واهتمام القيادة السياسية بها، بالإضافة إلى الاهتمام المضاعف الذي تولية الحكومة للمبادرات الهادفة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي توفر فرص عمل حقيقية، فلقد تم وبالتنسيق مع المحافظات توفير عدد من المواقع لتنفيذ المرحلة التجريبية للمبادرة في 8 محافظات «القليوبية، الشرقية، الدقهلية، المنيا، أسيوط، سوهاج، الإسكـندرية، بورسعيد»، كما نجحت جهود وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظات ووزارة الشباب والرياضة في مواقع متعددة في باقي محافظات الجمهورية، وقد تم الحصر المبدئي للأماكن التى يمكن التنفيذ بها.

منصة لاستقبال طلبات الشباب

وسوف يتم تخصيص منصة لاستقبال طلبات الشباب أصحاب المشروعات للعمل عليها وتسهيل منح التراخيص تعزيزا لفرص العمل في مختلف المحافظات المصرية في القرى والمدن على حد سواء لتحقيق جودة الحياة.

وتقوم المبادرة بالعمل على تقديم حزمة من الخدمات التالية للراغبين في الاستفادة من المبادرة من بينها:

- تدريب المتقدمين على كيفية إدارة وحدات الطعام، والتعريف بالقوانين والاشتراطات اللازمة.

- تسهيل إجراءات استخراج التراخيص اللازمة.

- التعريف بمواصفات الوحدات، وتوفير مجموعة من الموردين للوحدات بأسعار تنافسية وبمميزات نسبية.

- توفير أماكن تواجد وحدات الطعام وفي مواقع متميزة.

- التنسيق للراغبين مع موردي الأغذية والمشروبات من كبار الشركات القومية وباسعار تنافسية.

- التمويل من مصادر متعددة في حالة الاحتياج للتمويل.

ومن المتوقع أن تكون مخرجات المرحلة الأولى سوف تعمل على إتاحة ما يعادل 5400 فرصة عمل مباشرة ناشئة عن توفير 900 وحدة طعام متنقلة، الأمر الذي ينشأ عنه تنامي فرص العرض من منتجات هذه الوحدات مساهمة في إشباع الطلب على هذه النوعية من السلع والخدمات.