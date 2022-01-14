«س و ج» عن مبادرة «اتكلم عربى» عقب عرضها في منتدى الشباب

بهدف تعزيز انتماء أبناء مصر في الخارج، وتعريف كل مصري برموز بلده الوطنية، والتعريف بتاريخ وحضارة مصر، أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مبادرة «اتكلم عربى»، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تستهدف الأطفال من سن 3 إلى 6 سنوات، فى المرحلة الأولى لها.

وكانت مبادرة «اتكلم عربى»، واحدة من المبادرات التى أبرزتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على هامش مشاركتها فى فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، حيث وضع لوجو المبادرة الرئاسية «اتكلم عربى»، داخل الجناح الخاص بالوزارة، التى أقيمت به معرض لعرض برز جهود الدولة فى 5 ملفات.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل المبادرة الرئاسية «اتكلم عربى»، فى سؤال وجواب، وفقا لما صدر عن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فى بيان لها.

«س وج» عن المبادرة الرئاسية «اتكلم عربى»

متى أطلقت المبادرة الرئاسية «اتكلم عربى»؟

جرى إطلاق المبادرة الرئاسية «اتكلم عربى» في ديسمبر 2020، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعزيز انتماء أبناء مصر.

ماذا عن تطبيق «اتكلم عربي» الإلكتروني؟

أطلقته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع شركة دار نهضة مصر للنشر، تحت شعار «اتكلم عربي وعيشها مصري»، وذلك بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج.

ما الهدف الرئيسي من إطلاق المبادرة الرئاسية؟

الهدف الرئيسي من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربى»، هو إلقاء الضوء على ما تشهده مصر من إنجازات ومشروعات ومبادارات قومية، بجانب تعريف كل مصري برموز بلده الوطنية والتعريف بتاريخ وحضارة مصر.

ما الفئات العمرية التى تستهدفها المبادرة الرئاسية؟

تستهدف المبادرة الفئات العمرية من 3 إلى 6 سنوات كمرحلة أولى، ومن 6 إلى 12 سنة مرحلة ثانية، ومن 12 إلى 18 سنة مرحلة ثالثة.

ما مزايا التطبيق الإلكترونى لمبادرة «اتكلم عربى»؟

يضم التطبيق خريطة مصر، ويعد تطبيق «اتكلم عربي» أول تطبيق لتعليم اللغة العربية، والمزيد من الأنشطة والألعاب التنافسية التي يستطيع الأطفال اجتيازها والوصول إلى ترتيب أعلى في المنافسات مع أقرانهم.