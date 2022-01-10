منتدى شباب العالم ينعش السياحة بشرم الشيخ.. دعاية مجانية لمصر

مع انطلاق النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، من اليوم و حتى 13 يناير الجاري، بمدينة شرم الشيخ، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، سينعكس ذلك بصورة إيجابية ضخمة على القطاع السياحي المصري، إذ اعتبره الخبراء أنه بمثابة «دعاية مجانية»، كونه يٌمثل فرصة كبيرة لوضع مدينة السلام، على خارطة السياحة العالمية كأحد أهم المدن القادرة على استضافة المؤتمرات الدولية.

خبراء: منتدى شباب العالم ينشط السياحة بمصر

وقال الدكتورعاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن المنتدى يُعد فرصة ضخمة لوضع مدينة شرم الشيخ على خارطة السياحة العالمية، كأحد أهم المدن القادرة على استضافة المؤتمرات؛ لافتا إلى أن سياحة المؤتمرات والمعارض من أهم الأنواع السياحية التي تتنافس الدول على استضافتها، إذ يبلغ حجم استثماراتها نحو 2 تريليون دولار سنويا.

وأضاف «عبداللطيف»، لـ«الوطن»، أن هناك استفادات أخرى من استضافة مدينة شرم الشيخ لمنتدى شباب العالم، الذى يقام برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمها أنه يمثل دعاية مجانية للمقصد السياحي المصري، بصفة عامة ولشرم الشيخ بوجه خاص، عبر تداول الصور والفيديوهات بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة التى يلتقطها آلاف الشباب المشاركين بالمؤتمر، خلال فترة تواجدهم بالمنتدى، بين الفنادق والشواطئ وجلسات «شباب العالم»، فضلا عن أنه يمثل وسيلة جيدة للتواصل بين مصر وشباب العالم والذين باتوا سفراء لمصر بمختلف دول العالم.

المنتدى يروج لمدينة شرم الشيخ

كما أكد هشام الشاعر، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن منتدى شباب العالم يمثل فرصة هامة للترويج السياحى لمدينة شرم الشيخ من خلال استضافتها للمنتدى كواحدة من أهم المنتجعات السياحية في العالم، وإعادتها إلى الواجهة من جديد كواحدة من أهم مدن الشرق الأوسط القادرة على استضافة المؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية.

فيما يرى هشام إدريس، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية، أن منتدى الشباب يمثل قوة ناعمة للسياحة المصرية، التي تطل من خلاله على العالم عبر الشباب المشاركين، الذين باتوا سفراء لمصر ببلادهم، بسبب ما ينقلوه بشأن زيارتهم لمدينة شرم الشيخ العالمية التي تتمتع بإمكانيات سياحية مميزة، ومزارات شهيرة، وقبلة للمؤتمرات الدولية بمصر والشرق الأوسط.