العناني: نعمل على تحويل السياحة المصرية إلى نظيفة صديقة للبيئة

التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، على هامش وجودهما في مدينة شرم الشيخ للمشاركة في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، بعدد من المستثمرين السياحيين، وذلك لمناقشة التجهيزات السياحية ضمن الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP27» بمدينة شرم الشيخ خلال العام الحالي.

تامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء يشارك باللقاء

وشارك في اللقاء أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وتامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، وعدد من القيادات بالوزارتين، وممثلي ومسؤولي الشركة المنظمة لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP27».

وفي بداية اللقاء، أكد وزير السياحة والآثار ضرورة الاهتمام بالسياحة الخضراء والمستدامة لمواكبة العالم، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تحويل السياحة المصرية إلى سياحة نظيفة مسؤولة تحترم البيئة بمدينة شرم الشيخ، كما أنها تعمل على تحويل قطاع السياحة المصري لقطاع صديق للبيئة يحافظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية.

مناقشة آليات تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء صديقة للبيئة

وخلال اللقاء تم مناقشة آليات تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء صديقة للبيئة، من خلال حصول المنشآت الفندقية والسياحية الموجودة بها على شهادة العلامة الخضراء من جهة دولية معتمدة، بالإضافة إلى مناقشة إجراءات وآلية تحويل المركبات المرخصة سياحياً بأنواعها المختلفة والتي تعمل داخل مدينة شرم الشيخ إلى مركبات تعمل بالطاقة الصديقة للبيئة.

كما تم مناقشة سبل رفع كفاءة المنشآت الفندقية وزيادة الطاقة الفندقية بمدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى تنظيم برامج تدريبية لتدريب العاملين في التخصصات المختلفة بالمنشآت الفندقية والسياحية.