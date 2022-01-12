لجان «السياحة» تنتهي من التفتيش على 120 منشأة وتنذر 43 في 3 محافظات

أوفدت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الإدارة المركزية للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، عددا من اللجان للتفتيش والمرور على المنشآت السياحية «مطاعم وكافيتريات» بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، في ضوء الدور الرقابي للوزارة وحرصها على المتابعة المستمرة للتأكد من التزام المنشآت السياحية على مستوى الجمهورية بالإجراءات الاحترازية واشتراطات سلامة الغذاء وجودة الخدمات السياحية المقدمة بها.

التفتيش على 120 منشأة سياحية

من جانبه، أوضح عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، أنّ اللجان مرت على 120 منشأة سياحية منها 95 بمحافظتي القاهرة والجيزة، و25 منشأة سياحية بمحافظة الإسكندرية، إضافة إلى إجراء المعاينات الخاصة بـ23 مطعما وكافيتريا سياحية جديدة بمحافظة الإسكندرية.

غلق إداري لـ12 منشأة سياحية

وأضاف أنّ أعمال اللجان أسفرت عن إصدار قرارات بالغلق الإداري لعدد 12 منشأة سياحية لمخالفتها لضوابط التشغيل الصادرة من الوزارة، لحين تلافيها أسباب الغلق التي رصدتها اللجان خلال عملية المرور، حيث تبيّن أنّ هذه المنشآت مارست النشاط السياحي بتراخيص منتهية، ورصد تدني مستوى الاشتراطات الصحية ببعضها وعدم اتباعها للاجراءات الاحترازية والوقائية المقررة ضد تداعيات جائحة فيروس كورونا، ومخالفة قرارات الوزارة الصادرة بشأنها بالفتح دون التشغيل لحين تلافي الملاحظات التي رصدتها اللجان في وقت سابق.

كما رصدت اللجان 5 منشآت سياحية مخالفة لقرارات الغلق الإداري الصادرة بشأنها، واتخذت الإجراءات القانونية تجاهها وإعادة إغلاقها.

إنذار 43 منشأة سياحية

وأشار علي حسن، مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المحال السياحية، إلى أنّ اللجان وجّهت خلال عملية المرور، إخطارا بالملاحظات لـ49 منشأة سياحية، وتوجيه إنذار بالملاحظات لعدد 43 منشأة سياحية أخرى ومنح هذه المنشآت المهل المناسبة لتلافي الملاحظات، ومتابعتها والمرور عليهم لاحقا للتأكد من تلافي الملاحظات.

كما جرى رصد 9 منشآت سياحية مغلقة ولا تزاول النشاط ولا تستقبل الرواد وجارٍ بحث موقفها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، إضافة إلى رصد منشأة سياحية ملتزمة بقرار الغلق الإداري الصادر بشأنها، ورصد منشأة سياحية واحدة تقوم بأعمال تجديدات.

وفيما يتعلق بالمشروعات السياحية الجديدة التي ترغب في العمل تحت إشراف الوزارة، أوضح مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المحال السياحية، أنّ اللجان عاينت 23 مطعما وكافيتريا سياحية جديدة بمحافظة الإسكندرية، وجرت الموافقة على تشغيل 22 منها ورفض واحد لعدم جاهزيته للتشغيل من الناحية السياحية.