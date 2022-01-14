6 أخطاء يقع فيها الجميع عند استخدام السخان.. أحدها يسبب كارثة

في فصل الشتاء، يحرص الكثير من المواطنين على استخدام سخان المياه، بسبب انخفاض درجات الحرارة، لتجنب التعرض لنزلات البرد، ولكن أحيانا مع زيادة استخدام السخان يقع البعض في أخطاء يمكن أن تؤدي إلى كارثة، منها تسريب الغاز ليصيب المستخدم بالتسمم أو بالاختناق الناتج عن عدم التهوية الجيدة.

ومن ناحيته، يوجه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح للمواطنين بشكل دائم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، للتنبيه بالاستخدام الخاطئ للسخان الذي يؤدي إلى حدوث كارثة، وهي كالتالي:

أخطاء يقع فيها المستخدم عند استخدام السخان

1- ضبط سخان المياه على درجة حرارة عالية، إذ يتسبب في سحب طاقة السخان، ما يؤثر على عمره الافتراضي.

2- تشغيل السخان بشكل مستمر على مدار اليوم دون إراحته، ما يؤدي إلى حدوث الكثير من المشكلات وتلفه.

3- عدم تشغيل السخان قبل استخدامه بفترة، تكون نصف ساعة على الأقل، حتى يتم تسخين المياه لتصل إلى درجة الحرارة المطلوبة.

4- عدم ترك مسافة كافية بين السخان والصنبور، إذ يجب على المستخدم أن يضع السخان على بُعد لا يقل عن 10 أمتار.

5- عدم تفريغ خزان المياه كل فترة، والتي تقدر بـ 3 شهور، حتى يتم التخلص من الشوائب التي تعيق انتقال الحرارة.

6 - شراء سخان ذو كفاءة ضعيفة، وذلك من خلال مراجعة ملصق الكفاءة الموجودة على السخان من الخارج.