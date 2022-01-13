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محمود مسلم

قطع الكهرباء في مركزي بني سويف وناصر الأسبوع المقبل لأعمال الصيانة

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الوطن
01:30 م | الخميس 13 يناير 2022
قطع الكهرباء

قطع الكهرباء

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، أنه تقرر فصل التيار عن بعض القرى والأماكن بمركزي بني سويف وناصر، اعتباراً من السبت حتى الثلاثاء، الأسبوع المقبل، من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12  ظهراً لإجراء أعمال الصيانة الدورية للمغذيات.

وبحسب بيان القطاع، سيتم قطع الكهرباء يوم السبت «15/1» عن جزيرة أبوصالح، ويوم الأحد «16/1» عن منطقة مطار دنديل ويوم الاثنين «17/1» عن قرية رياض باشا، ويوم الثلاثاء «18/1» عن قرية  سنور.

كهرباء بني سويف: فصل التيار الكهربائي لأعمال الصيانة

وتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة، بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

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