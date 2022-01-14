محافظ كفر الشيخ ينعى 2 من ضحايا مركب البرلس بعد تشييع جثمانهما أمس

نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اثنين من ضحايا مركب صيد البرلس، واللذين تم تشييع جثمانهما مساء أمس، الخميس، فى مشهد مهيب احتشد فيه أكثر من 50 ألفا من أبناء البرلس، ليشاركوا فى تشييع الجثامين وإقامة صلاة الجنازة عليهما.

وتقدم محافظ كفر الشيخ، بالتعازي لأسرة الفقيدين محمد أحمد الجمال، وابن خالته يوسف عبد ربه قايم، واللذين غرقا في مياه البحر المتوسط، في حادث غرق مركب سيدنا الحسين، وأناب المحافظ رئيس ونائبي مجلس مدينة البرلس، للمشاركة في تشييع الجثمان، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويجعلهما من الشهداء، ويلهم ذويهما الصبر والسلوان.

تشييع جثماني الفقيدين بالبرلس

وكان الآلاف من أهالي البرلس وقرية البنائين، والقرى المجاورة، شيعوا جثماني محمد أحمد الجمال ويوسف عبد ربه قاسم، من ضحايا حادث مركب البرلس الغارق، مساء أمس، وذلك بعدما عثر على الجثمانين معا منذ أيام، وجرى إيداعهما مشرحة مستشفى اليوم الواحد بمحافظة دمياط.

إصابة 5 أشخاص إثر انفجار إسطوانة بوتاجاز

وفي سياق مختلف، أمر محافظ كفر الشيخ، بتقديم كافة أوجه الرعاية لمصابي حادث انفجار بوتاجاز بقرية متبول، التابعة لمركز ومدينة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي الاسعافات اللازمة، وتلقت غرفة العمليات بالمحافظة إشارة تفيد بإصابة 5 أشخاص في حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 بإصابات متفرقة، منهم 3 بحروق من الدرجة الأولى وهم حمدية السيد عبده، 35 سنة، بحروق من الدرجة الأولى بالوجه واليدين، وعادل فكري عبد الهادي ،45 سنة، بحرق من الدرجة الثانية بالوجه والرأس وجزء من الرقبة والكفين، وياسمين إسماعيل أمين، 16 سنة، بحروق من الدرجة الأولى بالوجه والكفين، أما محمد إسماعيل أمين، 20 سنة، فأصيب بكدمات، والسعيد محمد عبد الله، 40 سنة مصاب بكدمات، وتم تقديم الاسعافات للرابع والخامس في مكان الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفي كفرالشيخ العام، لعمل الإسعافات الأولية لهم.