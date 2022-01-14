آخر موعد لمنح تيسيرات سداد المستحقات المتأخرة للوحدات السكنية الأحد

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن آخر موعد لمنح تيسيرات في سداد المستحقات المالية للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها «سكني – تجاري – خدمي – استثماري – صناعي»، هو يوم الأحد المقبل الموافق 2022/01/16، وذلك بالإعفاء من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة.

حالات تمنح فيها التيسيرات

وأضاف أنه يتم منح التيسيرات في الحالات الساري تخصيصها والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية، وما زالت في حوزة العميل، ولم يتم تخصيصها للغير، مع تطبيق التيسيرات بالشروط الآتية: التنازل عن كل الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة، ولا تسري هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة، ولا تسري هذه التيسيرات على الأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز، ويلتزم العميل بإحضار خطاب من جهاز المدينة المختص متضمن استيفاء هذه الشروط حتى يمكن تنفيذ التيسيرات.