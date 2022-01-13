حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي من الحاصلين عليها.. منها عدم السداد

تُقدم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحدات سكنية مختلفة لمختلف الفئات من محدودي الدخل ومتوسطي الدخل وأصحاب الدخل العالي، بمدة تقسيط طويلة ومقدم قليل لدعم المواطنين.

وحصل عدد كبير من المواطنين على وحدات سكنية تابعة لوزارة الإسكان متمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، ويتعرض البعض لسحب الشقة من الوزارة للقيام بمخالفات حددتها الوزارة في كراسة الشروط الخاصة بكل مشروع.

حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي

وجاءت أبرز حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي من الحاصلين عليها كما يلي:

يتم سحب الشقة من الحاصل عليها حال التنازل أو التصرف في الوحدة للغير دون موافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

يتم إلغاء تخصيص الوحدة في بعض الحالات وفقا لطلب مالك الوحدة.

يتم سحب شقة الإسكان حال عدم استكمال دفعات السداد الخاصة بالوحدة، في الفترة المحددة لذلك.

يتسبب عدم التعاقد والاستلام للوحدة في الموعد المحدد للاستلام، في سحب الوحدة السكنية من الحاصل عليها.

تم سحب الوحدة عند اكتشاف تزوير أي ورقة من الأوراق التي تم تسليمها أثناء التقديم للحصول على الوحدة.

طريقة الاستعلام عن وحدات الإسكان الاجتماعي

ويمكن الاستعلام عن وحدات الإسكان الاجتماعي من خلال استخدام الرقم القومي بـ موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأيضا يمكن الاستعلام عن حالة طلب الحصول على وحدة سكنية من وزارة الإسكان من خلال إرسال رسالة على الهاتف المحمول بها الرقم القومي، وذلك على أرقام 1188، أو 5777، أو 5999 التي حددها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للاستعلام عن الوحدة.

كما يمكن الاستعلام على وحدات الإسكان عمن خلال إرسال رسالة على الصفحة الرسمية للصندوق على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».