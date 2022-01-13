«الإسكان» تتفقد مشروعات بمدينة السادات بتكلفة 287 مليون جنيه

أجرى الدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان لشؤون المرافق، والدكتور محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف والصحي، بجولة تفقدية بمشروعات تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة السادات، يرافقهما المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، والدكتور أحمد سعد، عضو المكتب الفني لوزير الإسكان لشؤون المرافق، ومسؤولو المرافق وجهاز المدينة.

واستهل مسؤولو الإسكان الزيارة باستعراض منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة السادات من خلال عرض تقديمي قام به رئيس الجهاز، ثم المرور على منظومة محطات معالجة الصرف الصحي بالمدينة.

تخدم المحطة ري الغابات الشجرية بمساحة 3000 فدان

وشملت زيارة مسؤولي الوزارة تفقد محطة معالجة الصرف الصحي الميكانيكية بطاقة 40 ألف م3/يوم، والتي يتم استخدام مياه الصرف الصحي الآدمي المعالجة فيها لزراعة المسطحات الخضراء بالمدينة، حيث أوضح رئيس جهاز مدينة السادات أن المحطة تعمل بنظام التهوية المطولة بتكلفة استثمارية 223 مليون جنيه، وتخدم المحطة ري الغابات الشجرية بمساحة 3000 فدان بالإضافة إلى استخدام المياه المعالجة ثلاثياً في ري المسطحات الخضراء لـ36 منطقة سكنية.

محطة فصل الصرف بتكلفة بلغت 64.8 مليون جنيه

كما تم المرور على محطة فصل الصرف الصناعي عن الآدمي التي بلغ متوسط نسبة الإنجاز بها 70%، والتي تعمل بطاقة إنتاجية 25 ألف م3/يوم بقيمة استثمارات بلغت 64.8 مليون جنيه، حيث ترفع المحطة ناتج الصرف الصناعي للمصانع إلى نظام المعالجة ببرك الأكسدة من أجل معالجة هذه المياه وإعادة استخدامها في ري الغابات الشجرية، والمسطحات الخضراء بالمدينة، كما زار الوفد أعمال تطوير مركز خدمة العملاء بالإدارة العامة للتشغيل والصيانة.

وفي نهاية الجولة أثنى الوفد على أعمال تطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي التي يقوم بها جهاز تنمية مدينة السادات، لرفع كفاءة هذا القطاع الحيوي تلبية لاحتياجات المدينة، وما تشهده من تطور كبير في مختلف الجوانب الصناعية والسكنية والخدمية.