نيويورك تفكر في فرض التعليم عن بعد مع الاستعانة بالجيش لمواجهة أوميكرون

قال عمدة نيويورك «إريك آدامز»، في تصريح صحفي مساء أمس، إن إدارته تدرس فرض خيار التعلم عن بُعد بشكل مؤقت لعدد كبير من الطلاب الذين يقيمون بالفعل في المنزل، تزامنا مع الاستعانة بنحو ألف من جنود الجيش الأمريكي لمواجهة متحور أوميكرون في عدد من الولايات الأمريكية بينهم نيويورك.

ويبدو وفق ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير صباح اليوم، أنه لا يوجد تحول فعلي في السياسة، ولا يوجد تخطيط نشط لخيار بعيد يتزامن مع موجة أوميكرون الحالية، والتي يبدو أنها بدأت بالفعل في الاستقرار بجميع أنحاء المدينة وسط مفاوضات بين المدينة ونقابة المعلمين حول ما إذا كان سيتم تنفيذ خيار التعلم عن بعد وكيفية تنفيذه.

مفاوضات بين سلطات نيويورك ونقابة المعلمين لإتاحة التعليم عن بُعد

ولم يتمكن الجانبان، منذ ما يقرب من عامين، من الاتفاق على ما إذا كان ينبغي السماح للمعلمين ببث دروسهم داخل الفصل الدراسي للطلاب الذين يتعلمون في المنزل، وبدون مثل هذه الاتفاقية، من غير المحتمل أن يتحقق خيار التعليم عن بُعد.

وقال عمدة نيويورك آدامز إنّه على الرغم من أن خبراء الصحة العامة يعتقدون أن المدرسة هي المكان الأكثر أمانًا للأطفال، إلا أنه علينا أن نكون صادقين بأن هناك عدد كبير من الأبناء لا يفضلون إحضارهم إلى المدرسة بواسطة آبائهم.

أمريكا تلجأ إلى نشر 1000 جندي للمعاونة في مواجهة أوميكرون

ويأتي الحديث عن مسألة التعلم عن بُعد ليعبر عن صعوبة الخطط الموضوعة في مواجهة أوميكرون بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي كان آخرها لجوء السلطات إلى نشر 1000 من جنود الجيش الأمريكي في نحو 6 مستشفيات مختلفة للمعاونة في مواجهة فيروس كورونا.

وولاية نيويورك ستكون واحدة من الولايات الست التي ستصلها فرق الجنود لدعم غرف الطوارئ ومعاونة الأطقم الطبية في المستشفيات للقيام بعملها في ظل انتشار متحور أوميكرون أحدث سلالات فيروس كورونا.

وكانت بريطانيا ذهبت من قبل إلى تلك الخطوة، حيث نشرت 200 عسكريا لمساعدة المستشفيات في ظل الانتشار الواسع بمتحور أوميكرون، ووجود عدد كبير من الإصابات وسط الأطقم الطبية ووسط مخاوف من انهيار المنظومة الصحية.